Pronostico Sassuolo-Fiorentina, obbligati a muovere la classifica: a chi serve di più la vittoria

Sassuolo-Fiorentina è una partita della quattordicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La Fiorentina sta vivendo un momento difficilissimo, che sembra infinito e che nessuno, neanche tra i più pessimisti, avrebbe potuto prefigurare a inizio campionato. La Viola dopo tredici giornate ha totalizzato a malapena 6 punti – peggior avvio di sempre nella storia del club – ed è ultima in classifica a pari punti con il Verona.

Numeri drammatici, perché nessuna squadra in Serie A è stata capace di salvarsi dopo aver conquistato così pochi punti a questo punto del torneo. Serve urgentemente un cambio di rotta, dunque, per provare quantomeno a ridurre il divario dalla quartultima: il problema è che la Fiorentina non ha ancora vinto una partita e deve farlo al più presto per tornare a respirare e ad uscire dall’apnea. Il cambio in panchina – Vanoli al posto di Pioli – finora non ha invertito la tendenza: l’ex tecnico del Torino sta provando a scuotere i giocatori sotto il profilo motivazionale ma rispetto alla gestione precedente non si è vista grande discontinuità.

Vanoli però sembra intenzionato a provarle tutte per uscire dalla crisi e, con ogni probabilità, nella sfida con il Sassuolo dovrebbe optare per il passaggio alla difesa a quattro. L’obiettivo è dare maggiore solidità ad una squadra che finora ha subito più gol di tutti (21 reti).

Viola, zero vittorie e peggior difesa

Dopo due pareggi di fila in campionato (Genoa e Juve) e la sconfitta in Conference League con l’AEK Atene, la Fiorentina nello scorso weekend è tornata a perdere, arrendendosi 2-0 all’Atalanta dell’ex Palladino. A fine match Edin Dzeko, uno dei giocatori più esperti della rosa viola, si è recato sotto il settore ospiti e con un megafono ha chiesto ai tifosi di mettere da parte le critiche e stare ancora più vicini alla squadra per superare uno dei momenti più complessi della storia gigliata.

Non ha di questi problemi invece il Sassuolo, che a questo punto del campionato si trova in una zona più che tranquilla di classifica. Fabio Grosso e i suoi uomini sono decimi a quota 17 punti, equidistanti dalla zona Europa e da quella salvezza. Questo nonostante un rendimento che non si può definire continuo: alla roboante vittoria con l’Atalanta (0-3) hanno fatto seguito prima il pari interno con il Pisa (2-2) e poi la sconfitta di Como (2-0). Il tecnico neroverde contro la Fiorentina non potrà contare su capitan Berardi, di nuovo fermato da un infortunio. Nella Fiorentina Gudmundsson dovrebbe giocare alle spalle di Kean e Piccoli ma Gosens non ha recuperato: i due terzini nella difesa a quattro saranno Dodò e Parisi.

Il pronostico

Sfida che si preannuncia molto equilibrata e lo confermano pure le quote. Di sicuro la pressione sarà tutta sulle spalle della Fiorentina, costretta a vincere per tirarsi fuori da una situazione terrificante, ma i viola, pur partendo con le migliori intenzioni dopo l’appello all’unità per salvare la categoria, sono alle prese con mille problemi, che non possono essere risolti in poco tempo (e soprattutto contro una squadra in fiducia come il Sassuolo). I gigliati secondo noi riusciranno ad evitare quantomeno la sconfitta, in una gara che non dovrebbe riservare troppi gol: la Fiorentina ne ha realizzati solo 4 nelle trasferte affrontate finora.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurientè.

FIORENTINA (4-3-1-2): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli, Sohm; Gudmundsson; Piccoli, Kean.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1