Pronostico Sampdoria-Carrarese: seconda vittoria di fila

Sampdoria-Carrarese è una partita valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Deve cercare di risollevarsi la Sampdoria, che nonostante il cambio di allenatore è ancora lì, nelle sabbie mobili della classifica cadetta. Una situazione complicata che il club ha cercato in qualche modo di aggiustare. Ma il cambio di passo, almeno il vero e proprio cambio di marcia, non c’è stato.

La sconfitta contro lo Spezia nel derby è stata pesantissima per i blucerchiati che, però, almeno in casa nell’ultimo periodo, qualcosa di buono l’hanno fatta vedere. Parliamo infatti di una squadra che al Ferraris nel corso delle ultime cinque partite ha perso solamente una volta e che ha vinto l’ultima apparizione contro la Juve Stabia. Avere la meglio sulla Carrarese – che viene dalle cinque sberle prese al Barbera contro il Palermo – non dovrebbe poi essere così complicato, almeno sulla carta. La Samp deve per forza di cose reagire, deve per ovvi motivi cercare di prendersi tre punti che possono cambiare in tutti i sensi la visione della stagione. Ma lo deve fare soprattutto per una classifica difficile, complicata oltre la misura, una classifica che piange. E tutti noi sappiamo com’è andata a finire lo scorso anno: una squadra che era addirittura retrocessa per la prima volta nella propria storia in terza serie e che solamente il ripescaggio l’ha portata di nuovo nel purgatorio e non all’inferno.

Come vedere Sampdoria-Carrarese in diretta tv e in streaming

Sampdoria-Carrarese, in programma domenica alle 19:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Sampdoria è quotata 2.10 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è 1.85 su Goldbet, Lottomatica e 1.85 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Sarà la seconda vittoria di fila per la Sampdoria in casa. Una vittoria che dovrebbe arrivare anche con fatica, ma poco importa in questo momento. L’unica cosa che davvero conta sono i tre punti.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Carrarese

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Venuti, Hadzikadunic, Giordano; Cherubini, Henderson, Ricci, Benedetti, Iannou; Pafundi; Coda.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Calabrese, Minucci, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Hasa, Cicconi; Sekulov, Abiuso.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1