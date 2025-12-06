Pronostico Lipsia-Eintracht Francoforte: ruolino casalingo immacolato

Lipsia-Eintracht Francoforte è una partita valida per la tredicesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Lipsia continua a guidare la classifica delle squadre “terrene”, visto che gli extra-terrestri del Bayern Monaco stanno facendo, come al solito, un campionato a parte. Uno scenario preventivabile, dal momento che i Roten Bullen, rispetto ad altre dirette concorrenti, quest’anno non devono far fronte ad alcun impegno europeo, avendo concluso l’ultima Bundesliga fuori da tutto.

Una settimana fa, ad ogni modo, gli uomini di Ole Werner hanno sciupato un’enorme occasione non andando al di là di un pareggio a reti bianche (0-0) in casa del Borussia Monchengladbach, risultato che ha permesso al Bayern Monaco di allontanarsi sempre di più ed ampliare il divario (i bavaresi sono volati a +8, facendo il vuoto dietro di loro).

Il Lipsia, al contempo, ha mantenuto il secondo posto nonostante il passo falso ma si è rifatto sotto il Borussia Dortmund, corsaro a Leverkusen. La classifica è molto corta, se teniamo conto del fatto che il margine del Lipsia sulla quinta, l’Hoffenheim, è di appena tre lunghezze. In questo gruppetto potrebbe rientrare anche l’Eintracht Francoforte, settimo a quota 21.

La squadra di Dino Toppmoller sta pagando la discontinuità di rendimento ma soprattutto lo scarso equilibrio tra le due fasi di gioco. Se da una parte può vantare il secondo miglior attacco del torneo, dall’altra il numero dei gol subiti continua ad essere elevato (23 in 12 partite), sebbene nelle ultime settimane le Adler abbiano fatto qualche passo in avanti sotto questo aspetto. Essendo stato eliminato dal Borussia Dortmund nel turno precedente, l’Eintracht non ha avuto l’impegno infrasettimanale della Coppa di Germania, a differenza del Lipsia, che invece martedì scorso ha affrontanto una formazione di Zweite Liga, il Magdeburg, ed è tornato subito al successo (3-1, doppietta Baumgartner e Nusa).

Il pronostico

Solo il Bayern Monaco ha totalizzato più punti del Lipsia tra le mura amiche: gli uomini di Werner sono imbattuti alla Red Bull Arena (percorso immacolato come i bavaresi e lo Stoccarda, cinque vittorie su cinque). La striscia vincente dovrebbe proseguire anche contro l’incostante Eintracht Francoforte, che difficilmente però rimarrà a secco di gol nella trasferta sassone: le Adler, come detto in precedenza, subiscono molte reti ma non hanno problemi a bucare la porta avversaria.

Le probabili formazioni di Lipsia-Eintracht Francoforte

LIPSIA (4-3-3): Gulácsi; Klostermann, Orbán, Lukeba, Raum; Schlager, Seiwald, Baumgartner; Diomande, Harder, Nusa.

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1): Zetterer; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Dahoud, Chaïbi; Dōan, Götze, Bahoya; Knauff.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1