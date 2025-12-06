Pronostico Fulham-Crystal Palace: arriva la quarta di fila

Fulham-Crystal Palace è una partita della quindicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Il cammino esterno del Crystal Palace nel corso degli ultimi mesi è stato clamoroso: tre vittorie di fila in campionato (l’ultima sconfitta contro l’Arsenal) e una classifica che premia una formazione che ha guadagnato molto, sotto il profilo dell’autostima, nel corso degli ultimi mesi.
Molto diverso invece il cammino del Fulham fino ad oggi: una truppa, quella bianconera, che non riesce in nessun modo a trovare un briciolo di continuità. Nel turno in mezzo alla settimana è arrivata un’altra sconfitta ma non inganni il 4-5 finale contro il City. I gol sono arrivati nel momento in cui la squadra di Guardiola, dopo la manita, ha staccato totalmente la spina. Quindi nemmeno si può dire che ci sono andati vicini a fermare una delle squadre più forti del campionato.
Quindi l’occasione è davvero ghiotta per il Palace, ghiotta per rimanere in alto in classifica e nelle zone che portano a dei posti europei. Il colpo esterno, quindi, ci pare una cosa buona e giusta.
Il pronostico
Ovvio che per quello che vi abbiamo raccontato il Palace abbia grosse possibilità di prendersi una vittoria esterna assai importante. Complicata, come spiegato, ma ci può stare. Per quelli che invece vogliono andare sul sicuro il segno GOL ci pare oggettivamente il migliore.
Le probabili formazioni di Fulham-Crystal Palace
FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Sessegnon; Berge, King; Chukwueze, Smith Rowe, Iwobi; Jimenez.
CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Guehi, Richards, Lacroix; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Devenny, Pino; Mateta.