Pronostico Fulham-Crystal Palace: arriva la quarta di fila

Fulham-Crystal Palace è una partita della quindicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il cammino esterno del Crystal Palace nel corso degli ultimi mesi è stato clamoroso: tre vittorie di fila in campionato (l’ultima sconfitta contro l’Arsenal) e una classifica che premia una formazione che ha guadagnato molto, sotto il profilo dell’autostima, nel corso degli ultimi mesi.

Molto diverso invece il cammino del Fulham fino ad oggi: una truppa, quella bianconera, che non riesce in nessun modo a trovare un briciolo di continuità. Nel turno in mezzo alla settimana è arrivata un’altra sconfitta ma non inganni il 4-5 finale contro il City. I gol sono arrivati nel momento in cui la squadra di Guardiola, dopo la manita, ha staccato totalmente la spina. Quindi nemmeno si può dire che ci sono andati vicini a fermare una delle squadre più forti del campionato.

Quindi l’occasione è davvero ghiotta per il Palace, ghiotta per rimanere in alto in classifica e nelle zone che portano a dei posti europei. Il colpo esterno, quindi, ci pare una cosa buona e giusta.