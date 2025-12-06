Pronostico Amburgo-Werder Brema: un fattore potrebbe fare la differenza

Amburgo-Werder Brema è una partita della tredicesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il fattore che potrebbe fare la differenza in questo match – che comunque ha una certezza che vi diciamo nel nostro pronostico – è il fato che l’Amburgo, padrone di casa, abbia giocato nel corso della settimana in Coppa di Germania. Perdendo anche ai rigori contro il Kiel, formazione di categoria inferiore.

Di questi “problemi” invece non ne ha avuti il Werder Brema che rimane al pareggio interno contro il Colonia del fine settimana scorso. Quindi un impegno in meno, meno minuti nelle gambe, e la possibilità anche di preparare nelle migliori condizioni una partita delicata. Delicata, comunque, soprattutto per i padroni di casa che si trovano poco fuori la zona rossa della classifica; il Werder, dal proprio canto, è una squadra che sta facendo discretamente e che occupa una serena posizione di classifica. E anche questo alla fine dei conti potrebbe essere qualcosa di importante. Giocare con la mente libera dai pensieri cattivi della graduatoria è un vantaggio. Insomma, tutto questo evidentemente ci porta a dire una cosa: che il Werder, anche perché parliamo in generale e soprattutto per gli ultimi anni di una squadra più pronta, si possa prendere la vittoria.

Come vedere Amburgo-Werder Brema in diretta tv e streaming

Amburgo-Werder Brema è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il segno GOL è quotato a 1.53 su Lottomatica e 1.50 su Snai. La vittoria del Werdere, invece, ha un valore di 2.95 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

La certezza è che il match regalerà almeno un gol per squadra. E occhio come spiegato al colpo esterno del Werder che volerebbe davvero in classifica.

Le probabili formazioni di Amburgo-Werder Brema

AMBURGO (3-4-3): Fernandes; Capaldo, Vuskovic, Torunaringha; Gocholeischivili, Lokinga, Remberg, Muheim; Philippe, Konigsdorffer, Dompe.

WERDER BREMA (4-2-3-1): Backhaus; Sugawara, Pieper, Coulibaly, Friedl; Stage, Lynen; Grull, Schmid, Puertas; Boniface.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2