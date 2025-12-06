I pronostici di sabato 6 dicembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 6 dicembre, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie, Ligue 1 e altri campionati
Il sabato di Serie A propone un anticipo d’alta classifica molto importante e sulla carta spettacolare: l’Inter di Chivu dopo avere strapazzato il Venezia in Coppa Italia se la vedrà con il Como di Fabregas, ormai diventato una realtà del campionato italiano e in lizza per la qualificazione a una coppa europea per la prossima stagione.
A seguire l’Atalanta, in netta ripresa dopo l’esonero di Ivan Juric e l’arrivo di Raffaele Palladino, proverà a scalare ulteriormente la classifica battendo il Verona ultimo in classifica con solo sei punti conquistati e ben venti gol subiti. Vittorie probabili anche per il Newcastle in Premier League contro il Burnley e per il Villarreal nella Liga spagnola contro il Getafe.
I pronostici sulle altre partite
Tra le partite da almeno tre gol complessivi in lizza non può che esserci il pazzo Manchester City dopo la vittoria infrasettimanale per 5-4 contro il Fulham: se la vedrà stavolta col Sunderland che è riuscito a segnare anche sul campo del Liverpool. Altre due partite da over 2,5 sono Betis-Barcellona e PSG-Rennes, con i campioni di Francia chiamati al riscatto dopo la sconfitta col Monaco in cui non sono riusciti nemmeno a segnare.
Almeno un gol oer squadra probabile nella Bundesliga per Stoccarda-Bayern Monaco e Lipsia-Eintacht Francoforte, e nella Liga per Athletic Bilbao-Atletico Madrid.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Inter-Como, Serie A, ore 18:00
Vincenti
- NEWCASTLE (in Newcastle-Burnley, Premier League, ore 16:00)
- VILLARREAL (in Villarreal-Getafe, Liga, ore 14:00
- ATALANTA (in Verona-Atalanta, Serie A, ore 20:45)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Manchester City-Sunderland, Premier League, ore 16:00
- PSG-Rennes, Ligue 1, ore 21:05
- Betis-Barcellona, Liga, ore 16:15
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Stoccarda-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 15:30
- Lipsia-Eintacht Francoforte, Bundesliga, ore 18:30
- Athletic Bilbao-Atletico Madrid, Liga, ore 21:00
Comparazione quota totale (gol + over): 10.59 GOLDBET ; 10.67 SNAI; 10.59 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 2 + GOL in Alaves-Real Sociedad, Liga, ore 16:15