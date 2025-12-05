Pronostico Bournemouth-Chelsea: altra trasferta insidiosa per i Blues

Bournemouth-Chelsea è una partita della quindicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Il turno infrasettimanale ha riservato amarezze ad entrambe: il Bournemouth ha incassato un’altra sconfitta, la quarta nelle ultime 5 giornate di Premier League, arrendendosi davanti al proprio pubblico all’Everton (0-1); il Chelsea, invece, è caduto sorprendentemente in casa del neopromosso Leeds (3-1), disperdendo in un battibaleno l’entusiasmo scaturito domenica scorsa dal buon pari nel derby con l’Arsenal capolista e facendosi scavalcare dall’Aston Villa in classifica (i Blues sono scivolati al quarto posto).
A preoccupare di più, però, è la mini-crisi delle Cherries, che durante la gestione Iraola ci hanno abituati a ben altro. Per i rossoneri si è da poco concluso un novembre da dimenticare – tre sconfitte e un pareggio – ma neppure dicembre è iniziato sotto i migliori auspici. Il tecnico basco non ha usato giri di parole per descrivere la prestazione della sua squadra – l’ha definita “scadente” – puntando il dito verso un centrocampo che sembra aver perso dinamismo e che non è stato capace di schermare la difesa (13 gol subiti da novembre in poi). Il Bournemouth ha ovviamente perso quota in classifica, che però rimane cortissima: ora i rossoneri sono quattordicesimi, ma la zona Europa è distante quattro punti.
Anche il Chelsea ha gettato alle ortiche un’occasione per consolidare il terzo posto ed avvicinarsi al Manchester City secondo. Contro il Leeds è andata in scena la peggior versione stagionale della formazione di Enzo Maresca, vulnerabile dal punto di vista difensivo e decisamente poco ispirata in attacco. Il sogno di rientrare in corsa per il titolo potrebbe essere sfumato adesso che l’Arsenal è volato a +11 in classifica.
A Bournemouth Maresca dovrebbe poter contare dal 1′ su Palmer, entrato nella ripresa a Elland Road. Il centrocampista ecuadoriano Caicedo continua invece a scontare la squalifica (tre turni) e non sarà a disposizione. Per quanto riguarda i rossoneri, rientrano Senesi e Brooks ma Iraola dovrà rinunciare ad Adams e Cook, entrambi squalificati.
Come vedere Bournemouth-Chelsea in diretta tv e in streaming
La sfida tra Bournemouth e Chelsea è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Comparazione quote
Il segno “Gol” è quotato a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai. La vittoria del Chelsea è quotata invece a 2.15 su Goldbet e Lottomatica e a 2.10 su Snai.
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
Il pronostico
Sia Bournemouth che Chelsea hanno voglia di riscattare le delusioni patite nel turno infrasettimanale ma il momento no dei rossoneri sembra avere radici più profonde. E poi i Blues, al di là del capitombolo di Leeds, finora hanno brillato in trasferta: fuori casa hanno conquistato più punti che a Stamford Bridge. La squadra di Maresca dovrebbe dunque evitare quantomeno la sconfitta in un match in cui entrambe andranno con ogni probabilità a segno.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le probabili formazioni di Bournemouth-Chelsea
BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Jimenez, Diakité, Senesi, Truffert; Scott, Tavernier; Brooks, Kluivert, Semenyo; Evanilson.
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Enzo Fernandez; Pedro Neto, Palmer, Garnacho; Joao Pedro.