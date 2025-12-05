Pronostici Bundesliga 6 dicembre ore 15:30: nell’unico precedente stagionale ci sono già riusciti

Bundesliga, il Bayern Monaco è apparso un po’ più “umano” nelle ultime uscite. I bavaresi dovranno fare attenzione ad uno Stoccarda ancora imbattuto davanti ai propri tifosi.

Molte squadre di Bundesliga in settimana sono state impegnate negli ottavi di finale di Coppa di Germania. Tra queste c’è anche la capolista del massimo campionato tedesco, vale a dire il Bayern Monaco. Per i bavaresi, tuttavia, non è filato tutto liscio in casa dell’Union Berlino che, sulla falsariga di quanto avvenuto un mese fa in campionato, è riuscito a mettere in difficoltà la corazzata di Vincent Kompany.

Stavolta i capitolini non hanno evitato la sconfitta – in patria sono gli unici a non aver perso contro i dominatori indiscussi del torneo – ma hanno avuto il merito di rimanere in partita fino all’ultimo, creando numerose occasioni da gol (addirittura più del Bayern Monaco). Un successo risicato (2-3) da parte di Kane e compagni, che nelle ultime settimane sono apparsi meno dominanti rispetto a quanto fatto vedere nei primi tre mesi.

La difesa, ad esempio, è diventata vulnerabile. Non è un caso che il Bayern abbia subito più gol nelle ultime tre gare di Bundesliga che nelle prime nove. Kompany e i suoi restano, in ogni caso, saldamente al comando della classifica, con 8 punti di vantaggio sulla seconda: nonostante qualche piccola defaillance nessuna sembra essere in grado di contrastare il loro dominio. La trasferta di Stoccarda, tuttavia, cela non poche insidie. Gli Svevi, reduci dal successo in Coppa di Germania con il Bochum, in casa sono ancora imbattuti e nell’unico precedente stagionale con i bavaresi (in agosto in Supercoppa di Germania) pur perdendo 2-1 riuscirono a tenere testa i campioni in carica. Non ci aspettiamo, insomma, un match a senso unico, con il Bayern Monaco che farà di nuovo fatica a tenere la porta inviolata.

Le previsioni sulle altre partite

In Coppa di Germania il Bayer Leverkusen si è subito preso la rivincita sul Borussia Dortmund, estromettendo i gialloneri grazie a un gol di Maza nel primo tempo (0-1). Riscattata prontamente la delusione di sabato scorso, quando le Aspirine avevano alzato bandiera bianca nello scontro diretto con la squadra di Niko Kovac (1-2), ko doloroso che le ha fatte scivolare al quarto posto in classifica, superati proprio dal Borussia.

Il Leverkusen, sull’onda del successo in coppa, dovrebbe fare il colpaccio in casa di un Augsburg in difficoltà, sconfitto quattro volte nelle ultime cinque giornate. I bavaresi, del resto, non sono riusciti a vincere gli ultimi trentuno match di campionato contro squadre che gravitano tra le prime sei posizioni della classifica.

Il successo in Coppa di Germania ha ulteriormente aumentato l’autostima del Friburgo, che dopo il 4-0 rifilato al Mainz ha battuto senza patemi il Darmstadt (2-0). Grifo e compagni hanno le carte in regola per ripetersi anche nella trasferta di Heidenheim: i padroni di casa hanno appena abbandonato l’ultimo posto battendo a sorpresa l’Union Berlino ma una rondine, si sa, non fa primavera e ripetersi contro una squadra che si sta avvicinando alla zona Europa – forte del secondo miglior attacco del torneo – non sarà affatto semplice. Il Wolfsburg invece, non essendo stato impegnato in coppa – i biancoverdi sono fuori dalla competizione da ottobre – potrebbe approfittare del fatto che l’Union Berlino, provato dalla “battaglia” con il Bayern Monaco, avrà poche energie.

Va a caccia di punti pesanti anche il Colonia, che contro il disastroso St. Pauli, sprofondato al penultimo posto (nove sconfitte di fila per il club di Amburgo), ha l’occasione di scalare un po’ di posti. Occhio, però, perché i marroni potrebbero aver riacquisito un pizzico di fiducia grazie alla vittoria in Coppa di Germania in casa del Borussia Monchengladbach.

Bundesliga: possibili vincenti

Wolfsburg o pareggio (in Wolfsburg-Union Berlino)

Friburgo o pareggio (in Heidenheim-Friburgo)

Bayer Leverkusen (in Augsburg-Bayer Leverkusen)

La partita da almeno tre gol complessivi

Stoccarda-Bayern Monaco

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Stoccarda-Bayern Monaco

Colonia-St. Pauli

Bundesliga: la partita da meno di tre gol complessivi

Wolfsburg-Union Berlino

