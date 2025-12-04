Pronostico Mainz-Borussia Monchengladbach: vittoria per salutare il gruppone

Mainz-Borussia Monchengladbach è una partita della tredicesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Davvero molto importante l’occasione per il Borussia Monchengladbach contro un Mainz, ultimo in classifica, e che sta vivendo un momento nerissimo. I padroni di casa, che hanno conquistato solamente sei punti fino al momento (e che hanno il peggior attacco del campionato) si presentano a questo match dopo tre sconfitte nelle ultime quattro.

Ben diverso il discorso per la formazione ospite che sì, ha perso lo scorso weekend – ma ci può anche stare anche se la legnata è arrivata in casa – ma in generale nel corso delle ultime cinque partite ha conquistato la bellezza di dieci punti. Un filotto importante che dimostra le qualità di una formazione che se credesse un poco di più in quello che potrebbe dare, magari sarebbe a lottare in altre zone di graduatoria. Sì, sono comunque tredici i punti conquistati e sono pochi. Ma un’affermazione in questo match che ci pare abbastanza indirizzato potrebbe far allontanare il ‘Gladbach da un gruppone pericoloso.

C’è pure la possibilità, per la formazione ospite, di prendersi una rivincita rispetto alle due uscite dell’anno scorso, quando né all’andata e né al ritorno è arrivata una vittoria. Gli ingredienti, quindi, ci sono tutti per assistere ad un colpo esterno.

Come vedere Mainz-Borussia Monchengladbach in diretta tv e streaming

Mainz-Borussia Monchengladbach è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La gara sicuramente sarà movimentata e regalerà almeno tre reti complessive. La vittoria ospite è molto probabile.

Le probabili formazioni di Mainz-Borussia Monchengladbach

MAINZ (3-4-2-1): Riess; da Costa, Maloney, Potulski; Mwene, Amiri, Sano, Widmer; Nordin, Hollerbach; Lee.

BORUSSIA MONCHENLADBACH (3-3-2-2): Nicolas; Scally, Elvedi, Diks; Reyna, Enghelardt, Netz; Stoger, Reitz; Machino, Tabakovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3