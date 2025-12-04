Pronostico Lille-Marsiglia: vecchi problemi e solito risultato

Lille-Marsiglia è una partita della quindicesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Terzo posto per il Marsiglia, a quota 29 punti. Quarto posto per il Lille, dietro di tre lunghezze. La classifica della Ligue 1, al momento, vede clamorosamente il Lens davanti a tutti, con il Psg che dopo la sconfitta di Monaco è costretto a inseguire.

Evidente che uno dei due anticipi del campionato francese metta in palio dei punti pesantissimi. E, il risultato del Marsiglia dello scorso fine settimana (2-2 in casa contro il Tolosa) ha ulteriormente messo in evidenza quelli che sono i reali problemi della truppa allenata da De Zerbi. Che sì, davanti riesce molto spesso a concludere le azioni anche segnando, ma dietro non è mai al cento per cento dell’attenzione e regala molto. Una sensazione, questa, che abbiamo già vissuto negli anni scorsi con le formazioni dell’allenatore italiano.

Il Lille invece sembra aver inserito la marcia giusta con tre vittorie di fila nelle ultime tre uscite tra campionato e coppa. Genesio ha trovato la giusta quadratura e in casa il filotto di vittorie consecutive sono quattro. Un momento ottimo, insomma, anche se contro il Marsiglia la questione si potrebbe chiudere in un’altra maniera. Nel nostro pronostico vi diciamo come la vediamo.

Come vedere Lille-Marsiglia in diretta tv e in streaming