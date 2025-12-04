Pronostico Lazio-Milan: sognano la rivincita nel “fortino” Olimpico

Lazio-Milan è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La Coppa Italia mette di nuovo di fronte Lazio e Milan, protagoniste dell’ultimo posticipo domenicale di campionato, terminato 1-0 per i rossoneri. Un match, quello di San Siro, deciso da una rete del portoghese Leao ma condito da una dose non indifferente di polemiche per via del rigore negato ai biancocelesti in pieno recupero dopo un contatto sospetto tra Pavlovic e Marusic. In coppa la squadra di Maurizio Sarri avrà l’opportunità di riscattare la grande delusione, potendo contare stavolta sul supporto del proprio pubblico: si gioca, infatti, a campi invertiti.

Per entrambe la Coppa Italia rientra tra gli obiettivi stagionali: si tratta di due squadre che non giocano le coppe europee e vincere un trofeo, soprattutto per la Lazio, potrebbe significare parecchio. Anche il Milan, partito addirittura dai trentaduesimi, non ha alcuna intenzione di snobbare questa competizione, peraltro vinta ben cinque volte da Massimiliano Allegri nel corso delle sue avventure sulla panchina della Juventus (l’ultima nel 2024). I rossoneri in pieno agosto eliminarono senza grossi problemi il Bari, squadra che milita in Serie B, mentre a settembre annichilirono il Lecce (altra pugliese) a San Siro, travolgendo 3-0 gli uomini di Di Francesco, troppo distratti dal campionato. Per la Lazio, una delle otto squadre che entrano in gioco a partire dagli ottavi, si tratta dell’esordio stagionale. I capitolini stanno provando a rimanere attaccati alle prime sette ma per ora devono accontentarsi dell’ottavo posto, a -5 dalla Juventus settima.

Milan imbattuto da agosto

Romagnoli e compagni sono alle prese con un problema trasferte: fuori casa hanno totalizzato a malapena 5 punti, battendo solo il Genoa, mentre l’Olimpico è diventato un fortino (tre vittorie di fila).

Il Milan, al contrario, non sembra fare differenza tra match casalinghi e gare in trasferta: i rossoneri non hanno più perso dopo l’unica sconfitta stagionale (all’esordio in campionato con la Cremonese) e da domenica scorsa guidano la classifica di Serie A a pari punti con i campioni in carica del Napoli. La squadra di Allegri nelle ultime due uscite è stata di nuovo impeccabile dal punto di vista difensivo, tenendo la porta inviolata sia con l’Inter sia con la Lazio. Il tecnico livornese farà turnover all’Olimpico, dove sicuramente non ci sarà Pulisic. Nella Lazio invece dovrebbe partire dal 1′ il rientrante Castellanos.

Come vedere Lazio-Milan in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida tra Lazio e Milan è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale numero 106 e 506 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere Lazio-Milan anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

La Lazio ha voglia di rivincita e, pur partendo sfavorita secondo i bookmaker, può contare sul fattore campo, un vantaggio tutt’altro che indifferente (l’unica sconfitta stagionale in casa è arrivata nel derby con la Roma). Si profila un match molto equilibrato sulla falsariga di domenica scorsa: non è da escludere che i biancocelesti riescano ad evitare la sconfitta nei novanta regolamentari (in caso di parità si andrà subito ai rigori).

Le probabili formazioni di Lazio-Milan

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Vecino, Basic; Pedro, Castellanos, Zaccagni.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Rabiot, Estupiñan; Loftus-Cheek; Leao.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1