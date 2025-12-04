Pronostico Juve Stabia-Bari: continua l’imbattibilità casalinga

Juve Stabia-Bari è un recupero della decima giornata di Serie B e si gioca giovedì alle 19:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Si recupera il match che lo scorso 29 ottobre fu rinviato in seguito al terremoto societario e giudiziario che coinvolse la Juve Stabia, proprio in questi giorni interessata da un cambio di proprietà (al via l’era statunitense di Brera Holdings). Eventi extracalcistici che senza alcun dubbio hanno avuto una certa ricaduta sul rendimento della squadra guidata da Ignazio Abate. Da allora le Vespe hanno incassato due sconfitte (Modena e Sampdoria) ma al contempo sono state capaci di fermare al “Menti” due corazzate della cadetteria come Palermo (1-0) e soprattutto il Monza capolista, che domenica scorsa non è andato al di là di un pareggio (2-2) nella trasferta campana.

Insomma, la Juve Stabia non sarà quella squadra che nelle prime nove giornate aveva perso solo una volta, ma chi parlava di “calata” dopo l’inchiesta della magistratura si è dovuto ricredere.

I gialloblù sono in una posizione di classifica ancora molto tranquilla, più vicini alla zona playoff – distante appena un punto – che a quella retrocessione. E sembrano avere tutte le carte in regola per fare un altro campionato sereno, magari togliendosi qualche sfizio come l’anno scorso, quando contro ogni pronostico riuscirono, da neopromossi, a disputare la postseason.

Il Bari, invece, continua a vivere un momento difficile: il cambio in panchina – Vincenzo Vivarini ha preso il posto di Fabio Caserta – ancora non ha sortito gli effetti sperati e la pesantissima sconfitta patita sabato scorso a Empoli (5-0) dimostra che il tecnico abruzzese avrà tanto lavoro da fare per portare i Galletti in una zona di classifica più congrua a quelli che erano gli obiettivi del club a inizio anno. Attualmente, infatti, i pugliesi giocherebbero il playout con il Sudtirol per mantenere la categoria. La quota salvezza, tuttavia, resta molto vicina: con una vittoria a Castellammare la squadra di Vivarini uscirebbe fuori dalla zona rossa.

Come vedere Juve Stabia-Bari in diretta tv e in streaming

La sfida Juve Stabia-Bari, in programma giovedì alle 19:30 allo stadio "Menti" di Castellammare di Stabia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match tra Juve Stabia e Bari anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video.

Il pronostico

In casa la Juve Stabia è ancora imbattuta e questo Bari in grande difficoltà non sembra avere le giuste credenziali per interrompere la lunga serie positiva casalinga delle Vespe. Leggera preferenza per i padroni di casa in una sfida che si preannuncia movimentata: nelle ultime tre gare dei Galletti sono stati segnati almeno due gol complessivi ed il trend potrebbe continuare.

Le probabili formazioni di Juve Stabia-Bari

JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Ruggero, Giorgini, Bellich; Carissoni, Correia, Leone, Mosti, Piscopo; Candellone, Gabrielloni.

BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Pucino, Vicari, Nikolaou; Dickmann, Castrovilli, Pagano, Dorval; Braunoder, Verreth; Moncini.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1