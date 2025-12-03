Pronostico Union Berlino-Bayern Monaco: non finisce come in campionato

Union Berlino-Bayern Monaco è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa di Germania e si gioca mercoledì alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Scocca l’ora della Coppa di Germania anche per il Bayern Monaco, fino a questo momento assoluto dominatore della Bundesliga. La corazzata guidata da Vincent Kompany nei due turni precedenti si è imposta su una squadra di terza serie, il Wehen Wiesbaden, e poco più di un mese fa ha maltrattato 4-1 il Colonia in una partita senza storia. Ormai non più una novità a queste latitudini quando in campo ci sono Kane e compagni.
Solo due squadre sono state capaci di fermare il Bayern Monaco. Una di queste è proprio l’Union Berlino, avversario dei bavaresi negli ottavi di finale di DFB Pokal.
Lo scorso 8 novembre i capitolini hanno interrotto la marcia trionfale dei campioni di Germania sfiorando addirittura una clamorosa vittoria: soltanto un gol del solito Kane in pieno recupero, infatti, ha evitato al Bayern Monaco quella che sarebbe stata la prima sconfitta nella Bundesliga ’25-’26. Match godibile, tra l’altro, quello andato in scena nella capitale, pieno di capovolgimenti (2-2) e con l’Union Berlino che, malgrado il 26% del possesso palla, stava per compiere un’impresa che certamente avrebbe fatto rumore.
Basti pensare che l’altra squadra in grado di far rimanere il Bayern a bocca asciutta è stato l’Arsenal la scorsa settimana in Champions League (con la differenza che in quella circostanza i bavaresi non hanno portato via neanche un punto, travolti 3-1 a Londra). In campionato invece gli uomini di Kompany continuano a non avere rivali: sabato hanno battuto – non senza qualche difficoltà – il St. Pauli (3-1), voltando immediatamente pagina dopo la debacle europea e portandosi a +8 sul Lipsia. L’Union Berlino, al contrario, è caduto a sorpresa in casa contro l’Heidenheim, fino a qualche giorno fa il fanalino di coda del torneo. I biancorossi hanno comunque un margine di sette punti sulla terzultima.
Come vedere Union Berlino-Bayern Monaco in diretta tv e streaming
Union Berlino-Bayern Monaco è in programma mercoledì alle 20:45. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Il pronostico
Kompany ha già fatto intendere di non voler snobbare questa coppa, che il Bayern Monaco non vince da un po’ di anni. Nonostante il turnover – sulla trequarti spazio al classe 2008 Karl, che sta trovando sempre più spazio nell’undici titolare – i bavaresi non dovrebbero commettere gli stessi errori del match di campionato: usciranno vittoriosi da un match in cui i gol complessivi saranno con ogni probabilità almeno tre.
Le probabili formazioni di Union Berlino-Bayern Monaco
UNION BERLINO (3-4-2-1): Ronnow; Diogo Leite, Querfeld, Doekhi; Kohn, Kemlein, Khedira, Trimmel; Ansah, Woo-Yeong Jeong; Burke.
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Bischof, Tah, Kim, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Luis Diaz, Karl, Guerreiro; Kane.