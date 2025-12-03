Pronostico Juventude-Santos: Neymar può brindare con un turno d’anticipo

Juventude-Santos è una partita valida per la trentasettesima giornata del Brasileirao e si gioca nella mercoledì alle 23:30 (ora italiana): diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nell’ultimo fine settimana la Juventude è retrocessa aritmeticamente: l’ufficialità è arrivata dopo il pareggio casalingo con il Bahia (1-1), risultato che ha di fatto condannato i biancoverdi, le cui speranze di mantenere la categoria erano in verità già irrisorie. Il club di Caxias do Sul va dunque a fare compagnia allo Sport Recife, fanalino di coda del Brasileirao e già in B da tempo. Adesso non resta che scoprire quali saranno le altre due squadre che scivoleranno nella serie cadetta: ancora 180 minuti di pathos e lo scopriremo.

Tra queste potrebbe esserci il Santos di Neymar, in piena lotta per non evitare di finire al piano di sotto: il Peixe oggi, a due giornate dalla fine, sarebbe salvo grazie alla miglior differenza reti rispetto all’Internacional, squadra con cui condivide il quartultimo posto e lo stesso numero di punti, 41. Il margine, tuttavia, è ridottissimo ed un passo falso potrebbe essere deleterio.

Neymar e compagni però sembrano aver svoltato proprio nel momento più difficile e non perdono da ben 4 turni (due vittorie e due pareggi), un parziale in cui hanno battuto anche il Palmeiras, finalista della Copa Libertadores ed ancora in lotta per il titolo insieme al Flamengo. Nello scorso weekend, invece, il Peixe ha avuto vita facile contro lo Sport Recife già retrocesso, travolto 3-0 (in gol anche l’ex Barcellona e PSG).

Il calendario continua ad essere in disceda per il Santos: prima la Juventude, squadra già aritmeticamente in Serie B, e poi il Cruzeiro, che quasi certamente nell’ultima giornata non avrà più obiettivi, avendo blindato il terzo posto dietro a Flamengo e Palmeiras.

Al Santos potrebbe anche bastare una vittoria per festeggiare la salvezza, ma dipenderà molto dagli altri risultati, in particolar modo quello del match tra il Fortaleza e il Corinthians. Neymar, nonostante una preoccupante lesione al menisco, dovrebbe stringere di nuovo i denti: l’infortunio, infatti, non gli ha impedito di trascinare il Santos contro lo Sport Recife (un gol e un assist).