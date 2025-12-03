Pronostico Inter-Venezia: Chivu avanti in scioltezza

Inter-Venezia è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

Il turno è molto semplice per l’Inter di Chivu, che contro il Venezia, squadra di Serie B, si prenderà la qualificazione ai quarti di finale di questa Coppa Italia.

Il tabellone, per i nerazzurri, è anche molto semplice. O almeno così pare sulla carta. Perché al massimo in semifinale contro il Napoli potrebbe avere dei problemi. Sì, c’è anche la Roma, ma si giocherebbe nel caso al Meazza, insomma, basta poco per arrivare in fondo e avere la seria possibilità di alzare al cielo un trofeo. Il Venezia di Stroppa vorrà sicuramente fare una bella figura alla scala del calcio, ma i veneti pensano soprattutto e giustamente al campionato visto che sono in corsa per la promozione dopo una serie di risultati importanti piazzati nel corso delle ultime settimane.

L’ampio turnover inoltre che ha in mente il tecnico rumeno, manderà in campo dei calciatori utilizzati molto poco e che hanno quindi la possibilità di mettersi in mostra. Pensiamo a Luis Henrique, a Diouf. Gente che ha giocato poco e che quindi cercherà di metterà in difficoltà il proprio tecnico nelle future scelte.

Come vedere Inter-Venezia in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida Inter-Venezia è in programma mercoledì alle 21. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo. Sarà possibile vedere Inter-Venezia anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Inter vincente con goleada annessa. A Milano tutto semplice per la squadra di Chivu.

Le probabili formazioni di Inter-Venezia

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito.

VENEZIA (3-5-2): Plizzari; Korac, Svoboda, Sverko; Sagrado, Busio, Bohinen, Doumbia, Haps; Adorante, Fila.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0