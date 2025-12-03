Pronostico Bochum-Stoccarda: non fila tutto liscio per i detentori del titolo

Bochum-Stoccarda è una partita valida per gli ottavi di finale della Coppa di Germania e si gioca mercoledì alle 18:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Impegnato su tre fronti, lo Stoccarda è una delle squadre di Bundesliga impegnate negli ottavi di finale di Coppa di Germania, trofeo di cui è detentore. Gli Svevi hanno rischiato grosso all’esordio contro il modesto Eintracht Braunschweig, eliminato lo scorso agosto solo dopo i calci di rigore (ed un pirotecnico 4-4), mentre a fine ottobre gli uomini di Sebastian Hoeness hanno espugnato senza grossi problemi la Mewa Arena di Mainz, regolando 2-0 i Nullfunfer, castigati anche nel fine settimana precedente in campionato.

Nel weekend che si è appena concluso, invece, lo Stoccarda ha visto interrompersi la serie di risultati positivi tra Bundesliga ed Europa League (quattro di fila, tre vittorie e un pareggio) sul campo dell’Amburgo che, nonostante fosse rimasto in 10 uomini a dieci minuti dal 90′, l’ha spuntata in pieno recupero, beffando i biancorossi con un gol di Fabio Vieira (2-1).

Il Bochum ha già fatto vittime illustri

Doccia gelida per la squadra di Hoeness, apparsa un po’ a corto di energie a causa degli impegni ravvicinati (giovedì lo Stoccarda aveva strapazzato 4-0 gli olandesi del GA Eagles in Europa League).

Sconfitta che però ha spostato poco in termini di classifica: Chabot e compagni sono sesti ad una sola incollatura dalla zona Champions League ed il k.o. di Amburgo suona piuttosto come un’occasione persa, visto che in caso di successo gli Svevi si sarebbero ritrovati terzi a pari punti con il Borussia Dortmund.

In coppa lo Stoccarda sarà protagonista a Bochum, formazione che quest’anno milita in Zweite Liga, la cadetteria del calcio tedesco, dopo la retrocessione dello scorso anno. I biancoblù non se la passano benissimo: ad una manciata di giornate dal giro di boa, hanno a malapena tre punti in più sulla terzultima e non sembrano in grado di tornare in corsa per la promozione. Ad ogni modo, in seguito al cambio di guida tecnica (al timone oggi c’è Uwe Rosler) il Bochum ha ritrovato fiducia. Negli ultimi due mesi ha incassato soltanto una sconfitta e nell’ultimo turno di Zweite Liga è arrivato un nettissimo 3-0 in casa del Greuther Furth. In Coppa di Germania nel turno precedente il Bochum ha già fatto fuori un club di Bundesliga, l’Augsburg.

Come vedere Bochum-Stoccarda in diretta tv e in streaming

La sfida Bochum-Stoccarda, in programma mercoledì alle 18:00, in Italia non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la nota piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

I campioni in carica sono ovviamente favoriti ma la trasferta di Bochum potrebbe non essere una passeggiata. Lo Stoccarda, infatti, in trasferta sta lasciando a desiderare e ad Amburgo la squadra di Hoeness è sembrata a corto di ossigeno. Non sarebbe una sorpresa se il Bochum riuscisse a rimanere in partita fino all’ultimo, segnando anche una rete.

Le probabili formazioni di Bochum-Stoccarda

BOCHUM (4-2-3-1): Horn; Wittek, Strompf, Loosli, Morgalla; Sissoko, Lenz; Holtmann, Onyeka, Miyoshi; Hofmann.

STOCCARDA (3-4-2-1): Nubel; Al-Dakhil, Chabot, Hendriks; Stenzel, Chema, Nartey, Vangnoman; El Khannouss, Fuhrich; Bouanani.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2