Pronostico Napoli-Cagliari: Conte cambia marcia anche in Coppa

Napoli-Cagliari è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 18:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

Lo scorso anno, Antonio Conte, in ballo per lo scudetto e senza nessuna coppa da giocare, aveva deciso di “abbandonare” subito la Coppa Italia. Passò la Lazio, un anno fa. Ma stavolta le cose possono essere diverse.

I motivi sono diversi. Intanto: il Napoli in questo momento ha reinserito la marcia giusta dopo l’Aventino del tecnico che si è preso una settimana di ferie. Le tre vittorie di fila tra campionato e Champions League sono la dimostrazione che la risposta della squadra c’è stata. E non è il caso, al momento, di mollare la presa. Vincere aiuta a vincere è sempre il mantra. E il Cagliari, dal proprio canto, che non vince in campionato dallo scorso 19 settembre, deve pensare solamente a fare punti per riprendere un cammino che si è interrotto troppo presto. Così come tutte le squadre di bassa classifica.

Turnover ipotizzabile, insomma, per entrambe le formazioni. E nel Napoli ci sono elementi che stanno giocando davvero poco e che vogliono mettersi in mostra. E quale migliore occasione se non una partita del genere?

Come vedere Napoli-Cagliari in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida Napoli-Cagliari è in programma mercoledì alle 18. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo. Sarà possibile vedere Atalanta-Genoa anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Napoli è quotata a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.53 su Goldbet, Lottomatica e 1.55 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Napoli vincente e quarta vittoria di fila per gli azzurri di Conte. Il Cagliari è troppo impegnato nella sua corsa alla salvezza per pensare con troppo interesse alla Coppa Italia.

Le probabili formazioni di Napoli-Cagliari

NAPOLI(3-4-3): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Rrahmani, Beukema; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Lang.

CAGLIARI(3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Liteta, Adopo, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0