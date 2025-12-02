Pronostico Napoli-Cagliari: Conte cambia marcia anche in Coppa

di

Napoli-Cagliari è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 18:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

Lo scorso anno, Antonio Conte, in ballo per lo scudetto e senza nessuna coppa da giocare, aveva deciso di “abbandonare” subito la Coppa Italia. Passò la Lazio, un anno fa. Ma stavolta le cose possono essere diverse.

Pronostico Napoli-Cagliari
Pronostico Napoli-Cagliari: Conte cambia marcia anche in Coppa (AnsaFoto) – Ilveggente.it

I motivi sono diversi. Intanto: il Napoli in questo momento ha reinserito la marcia giusta dopo l’Aventino del tecnico che si è preso una settimana di ferie. Le tre vittorie di fila tra campionato e Champions League sono la dimostrazione che la risposta della squadra c’è stata. E non è il caso, al momento, di mollare la presa. Vincere aiuta a vincere è sempre il mantra. E il Cagliari, dal proprio canto, che non vince in campionato dallo scorso 19 settembre, deve pensare solamente a fare punti per riprendere un cammino che si è interrotto troppo presto. Così come tutte le squadre di bassa classifica.

Turnover ipotizzabile, insomma, per entrambe le formazioni. E nel Napoli ci sono elementi che stanno giocando davvero poco e che vogliono mettersi in mostra. E quale migliore occasione se non una partita del genere? 

Come vedere Napoli-Cagliari in diretta tv in chiaro e streaming

Come vedere Napoli-Cagliari
Come vedere Napoli-Cagliari in diretta tv in chiaro e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Napoli-Cagliari è in programma mercoledì alle 18. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo. Sarà possibile vedere Atalanta-Genoa anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Napoli è quotata a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.53 su Goldbet, Lottomatica e 1.55 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

  • GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€PIÙ INFO
  • SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
  • LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Napoli vincente e quarta vittoria di fila per gli azzurri di Conte. Il Cagliari è troppo impegnato nella sua corsa alla salvezza per pensare con troppo interesse alla Coppa Italia.

Le probabili formazioni di Napoli-Cagliari

NAPOLI(3-4-3): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Rrahmani, Beukema; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Lang.
CAGLIARI(3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Liteta, Adopo, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0
Gestione cookie