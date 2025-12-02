Pronostico Napoli-Cagliari: Conte cambia marcia anche in Coppa

Napoli-Cagliari è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 18:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.
Lo scorso anno, Antonio Conte, in ballo per lo scudetto e senza nessuna coppa da giocare, aveva deciso di “abbandonare” subito la Coppa Italia. Passò la Lazio, un anno fa. Ma stavolta le cose possono essere diverse.
I motivi sono diversi. Intanto: il Napoli in questo momento ha reinserito la marcia giusta dopo l’Aventino del tecnico che si è preso una settimana di ferie. Le tre vittorie di fila tra campionato e Champions League sono la dimostrazione che la risposta della squadra c’è stata. E non è il caso, al momento, di mollare la presa. Vincere aiuta a vincere è sempre il mantra. E il Cagliari, dal proprio canto, che non vince in campionato dallo scorso 19 settembre, deve pensare solamente a fare punti per riprendere un cammino che si è interrotto troppo presto. Così come tutte le squadre di bassa classifica.
Turnover ipotizzabile, insomma, per entrambe le formazioni. E nel Napoli ci sono elementi che stanno giocando davvero poco e che vogliono mettersi in mostra. E quale migliore occasione se non una partita del genere?
Come vedere Napoli-Cagliari in diretta tv in chiaro e streaming
La sfida Napoli-Cagliari è in programma mercoledì alle 18. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo. Sarà possibile vedere Atalanta-Genoa anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.
Comparazione quote
La vittoria del Napoli è quotata a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.53 su Goldbet, Lottomatica e 1.55 su Snai.
Il pronostico
Napoli vincente e quarta vittoria di fila per gli azzurri di Conte. Il Cagliari è troppo impegnato nella sua corsa alla salvezza per pensare con troppo interesse alla Coppa Italia.
Le probabili formazioni di Napoli-Cagliari
NAPOLI(3-4-3): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Rrahmani, Beukema; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Lang.
CAGLIARI(3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Liteta, Adopo, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli.