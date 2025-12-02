Pronostico Leeds-Chelsea: colpo esterno contro una squadra in crisi

Leeds-Chelsea è una partita della quattordicesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 21:15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Quella contro l’Arsenal, in dieci e sotto di un gol, e poi riuscendo a prendere un pari, è stata una vera e propria prova di forza per il Chelsea. Maresca, e lo sapevamo da un pezzo, ha dato un’anima forte nello spazio di un anno e mezzo ad una squadra che non ne aveva. Ad una squadra che veniva da risultati negativi.

Il terzo posto in classifica, nel momento in cui andiamo online, è sicuramente meritato per i Blues che, però, non hanno intenzione di accontentarsi. E il pareggio contro la formazione capolista può sicuramente dare una grossa iniezione di fiducia. Enorme iniezione di fiducia. Mancherà Caicedo contro il Leeds, per via del rosso che si è preso nel primo tempo, ma è una perdita che Maresca ha in conto, visto che il centrocampista è spesso fuori per squalifica. Adesso, però, serve dare continuità ad un risultato di prestigio: “Sono contento” ha detto il tecnico italiano alla fine del match di domenica. Ma anche lui sa che non sono ammessi cali di concentrazione visto che la classifica, nelle zone altissime, è molto corta.

E il Leeds? Il Leeds viene da una serie di quattro sconfitte e adesso sarebbe retrocesso. Non se la passano benissimo, insomma, i padroni di casa, che vorrebbero svoltare. Ma se da un lato che il Chelsea ha ben chiari in mente i propri obiettivi, dall’altro, i Whites, hanno ben chiaro il concetto: per salvarsi non sono queste le partite da vincere.

Il pronostico

Non può che vincere il Chelsea contro un Leeds in piena crisi. I Blues dopo il pareggio contro l’Arsenal – se riuscissero a mantenere così alto il livello delle proprie prestazioni – ne perderanno poche. Colpo esterno, in poche parole, dentro un match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Leeds-Chelsea

LEEDS (3-5-2): Perri; Rodon, Struijk, Bijol; Bogle, Gruev, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Nmecha.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Santos, Fernandez; Estevao, Pedro, Neto; Delap.

