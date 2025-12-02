I pronostici di martedì 2 dicembre: Coppa Italia, Premier League e Liga

I pronostici di martedì 2 dicembre, ci sono partite di Coppa Italia, Premier League e Liga, in campo anche altri campionati minori

Gli ottavi di finale di Coppa Italia prendono il via questo martedì con la sfida tra Juventus e Udinese. Anche se con fatica sia contro il Bodo sia contro il Cagliari, la squadra di Luciano Spalletti ha piazzato due vittorie di fila e quindi sembra aver intrapreso la marcia giusta.

Dal proprio canto l’Udinese non vuole di certo fare la vittima sacrificale. Anche perché in campionato le cose stanno andando discretamente bene e quindi i pensieri per una settimana possono essere rivolti a questa manifestazione. Ma c’è un fattore, che è il turnover e che potrebbe fare la differenza. In casa Juve chi scenderà in campo cercherà in tutti i modi di mettere in difficoltà il proprio allenatore per le scelte future. Potrebbe essere un fattore determinante.

I pronostici sulle altre partite

La partita più attesa di questo martedì si gioca però in Spagna. Nonostante il primo posto in classifica, nonostante il miglior attacco del campionato, nonostante il sorpasso sul Real Madrid, non è tutto oro quello dentro al Barcellona. Il colloquio tra Flick e Rapinha alla fine del match vinto contro l’Alaves lo scorso fine settimana, ha fatto il giro del mondo. Un tecnico, quello tedesco, che era distrutto alla fine della sfida.

“Dobbiamo crescere” ha detto. E ha ragione. Perché la sua squadra è lontana moltissimo da quella che abbiamo ammirato lo scorso anno. Eppure si ritrova lì, nel posto che forse merita, e adesso affronta un ostacolo importante, forse il più duro al momento, l’Atletico. Viene da sette vittoria di fila la squadra di Simeone che, dopo aver iniziato malissimo la stagione, adesso sogna addirittura l’aggancio in vetta per una notte.

Il rendimento in trasferta è stato però finora tutt’altro che esaltante e il fattore Camp Nou potrebbe essere ancora una volta determinante.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 2,5 in Barcellona-Atletico Madrid, Liga, ore 21:00

Vincenti

JUVENTUS (in Juventus-Udinese, Coppa Italia, ore 21:00)

(in Juventus-Udinese, ore 21:00) NEWCASTLE (in Newcastle-Tottenham, Premier League, ore 21:15)

(in Newcastle-Tottenham, ore 21:15) LIPSIA (in Lipsia-Magdeburgo, Coppa di Germania, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Fulham-Manchester City , Premier League, ore 20:30

, Premier League, ore 20:30 Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen , Coppa di Germania, ore 21:00

, Coppa di Germania, ore 21:00 Newcastle-Tottenham, Premier League, ore 21:15

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Bournemouth-Everton , Premier League, ore 20:30

, Premier League, ore 20:30 Barcellona-Atletico Madrid, Liga, ore 21:00

Il “clamoroso”

• X in Rayo Vallecano-Valencia, Liga, ore 21:00