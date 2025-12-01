Pronostico Lipsia-Magdeburg: la favola è giunta alla fine

Lipsia-Magdeburg è degli ottavi di finale di Coppa di Germania e si gioca martedì: pronostico e formazioni
Compito molto semplice per il Lipsia, secondo in classifica nella Bundesliga, in questi ottavi di finale di Coppa di Germania. I padroni di casa, contro il Magdeburg, non avranno problemi.
Si chiude, in poche parole, la favola della formazione ospite che, in 14 partite della Serie B tedesca, ha collezionato solamente dieci punti e occupa, da solo, l’ultimo posto in classifica. Tutto bello eh, tutto così romantico e lo sappiamo, ma prima o poi, soprattutto quando si arriva a certi livelli e quando la posta in gioco comincia a farsi davvero interessante, tutti quelli che sono i buoni propositi lasciano spazio ai reali valori in campo. Lasciano spazio agli obiettivi che squadre di categoria superiore devono raggiungere.
E quindi, se pensiamo che in Germania la Bundesliga è già praticamente chiusa con un Bayern Monaco in vetta da solo dall’inizio della stagione, e che tutte le altre come al solito dovranno accontentarsi di altro, è evidente che per il Lipsia questo match sia di fondamentale importanza per cercare di prendersi almeno un trofeo. L’impegno agevole aiuta in questo caso. E il passaggio del turno è davvero assicurato.
Come vedere Lipsia-Magdeburg in diretta tv e streaming
Lipsia-Magdeburg è in programma martedì alle 21:00. La Coppa di Germania non ha copertura televisiva in Italia e quindi il match non si potrà vedere né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
Il segno NO GOL è quotato a 2.20 su Lottomatica e 2.20 su Snai. La vittoria del Lipsia, invece, ha un valore di 1.20 su Goldbet e Lottomatica.
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
Il pronostico
Oltre ad essere ultimo in classifica nel campionato di Serie B, il Magdeburg è la squadra che ha il peggiore attacco. Quindi il Lipsia potrebbe vincere questa partita senza nemmeno subire gol. E la quota del NO GOL, oltre il due volte la posta, è altissima ed è sicuramente da sfruttare.
Le probabili formazioni di Lipsia-Magdeburg
LIPSIA (4-3-3): Gulacsi; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Schlager, Seiwald, Baumgartner; Dionande, Harder, Nusa.
MAGDEBURG (3-4-3): Reimann; Hyrylainen, Mathisen, Muller; Musonda, Ulrich, Michel, Nollenberg; Zukowski, Ghrieb, Atik.