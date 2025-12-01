Pronostico Bournemouth-Everton: la medicina dopo la sconfitta

Bournemouth-Everton è una partita della quattordicesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Bournemouth ed Everton, al momento, sono due squadre tranquille a metà classifica. Hanno un solo obiettivo, in questo turno numero 14 di Premier League, cercare di mettersi alle spalle due sconfitte pesanti arrivate nel corso del fine settimana.

La migliore medicina, dopo una legnata, è sempre quella di tornare velocemente a fare punti e il fatto che ci sia questo match in mezzo alla settimana non può fare altro che aiutare queste due formazioni. Per l’Everton, comunque, il Bournemouth negli ultimi anni è stata una vera e propria bestia nera visto che nei cinque incroci precedenti rispetto a quello in programma martedì sera sono arrivate altrettante sconfitte per i blu di Liverpool. Sì, è anche vero che la squadra dei Friedkin ha rischiato in diverse circostanze la retrocessione e invece, in questa stagione, anche grazie ad un buon mercato fatto in estate, lotta per altri obiettivi. Sicuramente, anche se non verranno raggiunti, la salvezza è alla portata di mano.

Tornando al nostro discorso, insomma: fare punti. E quale miglior risultato se non il pareggio tra due squadre che hanno bisogno di muovere la propria classifica? Ora, non diciamo che tutti saranno contenti di questo, almeno prima dell’inizio della partita, ma nel momento in cui si scenderà in campo allora, con l’avvicinarsi del minuto 90, ci si potrebbe anche accontentare.

Come vedere Bournemouth-Everton in diretta tv e in streaming

La sfida Bournemouth-Everton è in programma martedì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Quasi sempre questa sfida ha regalato almeno un gol per squadra. Succederà così anche martedì sera e finirà anche in pareggio.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Everton

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Jimenez, Diakite, Milosavljevic, Truffert; Adams, Scott; Semenyo, Kluivert, Adli; Kroupi.

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Alcaraz; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1