Pronostico Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen: non c’è rivincita

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen è degli ottavi di finale di Coppa di Germania e si gioca martedì: pronostico e formazioni

Si sono incontrate qualche giorno fa in campionato, a campi invertiti, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. E i gialloneri, anche contro ogni pronostico, hanno piazzato il colpaccio esterno che ha permesso il sorpasso in classifica.

Una prova di forza, assai importante. Una di quelle che possono cambiare le sorti della stagione perché il Dortmund, dopo un avvio molto complicato, adesso si trova anche ad un solo punto da Lipsia, secondo in classifica. Certo, pensare che i nove punti che adesso ha il Bayern Monaco di vantaggio in classifica possano essere recuperati ci pare complicato. Vabbè, ma questo è un altro discorso e qui parliamo di una gara da dentro o fuori e vista la classifica di prima il Borussia ha sicuramente messo nel mirino questo trofeo per non rimanere a mani vuote. Di turnover, quindi – ma nemmeno in casa Leverkusen – non se ne parla nemmeno. In campo ci andranno i migliori. Ed è anche giusto così.

In questo match, anche per via dello scontro diretto di qualche giorno fa, è evidente che i padroni di casa partano con tutti i favori del pronostico. Ma questa gara, almeno per un solo pronostico, regala sempre un’unica e sola certezza. E sotto vi diciamo qual è, anche se sicuramente l’avrete capito.

Come vedere Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen è in programma martedì alle 21:00. La Coppa di Germania non ha copertura televisiva in Italia e quindi il match non si potrà vedere né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.

Comparazione quote

Il segno GOL è quotato a 1.47 su Lottomatica e 1.47 su Snai. La vittoria del Borussia, invece, ha un valore di 1,75 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

La certezza è almeno un gol per squadra, assicurato. E la vittoria del Borussia Dortmund ci pare anche abbastanza scontata. Finirà come in campionato.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Anton, Schlotterbeck, Can; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Brandt, Adeyemi; Guirassy.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Bade, Tapsoba; Hofmann, Maza, Garcia, Grimaldo; Tilman, Poku; Schick

POSSIBILE RISULTATO: 3-2