Pronostico Benevento-Salernitana: derby campano ad alta quota

Benevento-Salernitana è una partita della sedicesima giornata del girone C di Serie C e si gioca lunedì alle 20:30: diretta tv in chiaro, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Gran finale di giornata nel girone C di Serie C con il derby campano tra Benevento e Salernitana, che è pure un avvincente scontro diretto per la promozione diretta. Dopo quindici turni, infatti, giallorossi e granata sono separati da soli due punti – davanti, a quota 31, c’è la squadra di Giuseppe Raffaele – ed entrambi sono chiamati a replicatre alla capolista Catania, che sabato ha battuto di misura il Picerno volando a +3 sulla Salernitana e a +5 sul Benevento. Lassù in alto è bagarre, insomma, se consideriamo anche la scalata del Cosenza, che si sta avvicinando minaccioso.
Una settimana fa gli Stregoni si sono visti interrompere la striscia di risultati positivi proprio in Calabria, arrendendosi 2-1 ai rossoblù e tornando a perdere dopo oltre un mese. Primo ko da quando in panchina non siede più Gaetano Auteri, sostituito a metà novembre da Antonio Floro Flores. Anche la Salernitana è reduce da una prestazione deludente: contro il Potenza, all’Arechi, Inglese e compagni non sono andati al di là di un pareggio – il terzo nelle ultime quattro giornate – sprecando un’altra occasione per accorciare sui siciliani. I mugugni non sono mancati sulle tribune dell’impianto salernitano ma ci sono anche aspetti positivi: i granata, ad esempio, negli ultimi due mesi hanno perso solo una volta (2-1 a Catania nello scontro diretto).
Come vedere Benevento-Salernitana in diretta tv e in streaming
Benevento-Salernitana è in programma lunedì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Anche Rai Sport darà la possibilità di seguire la sfida in chiaro. Sarà possibile inoltre assistere a Benevento-Salernitana anche in streaming sulla piattaforma Rai Play e sul sito di Rai Sport.
Il pronostico
Benevento e Salernitana non si affrontano dal 2020, in Serie B: tre vittorie giallorosse e due pareggi negli ultimi cinque confronti, con i granata che non la spuntano sui cugini dal 2016, sempre in cadetteria. La squadra di Floro Flores parte davanti nelle quote: davanti ai propri tifosi non ha mai perso ed è probabile che riesca ad evitare la sconfitta anche contro una corazzata come la Salernitana, ultimamente apparsa un po’ in difficoltà. Il numero dei gol complessivi con ogni probabilità sarà inferiore a tre.
Le probabili formazioni di Benevento-Salernitana
BENEVENTO (3-4-3): Vannucchi; Scognamillo, Saio, Ceresoli; Pierozzi, Maita, Prisco, Ricci; Lamesta, Mignani, Manconi.
SALERNITANA (4-2-3-1): Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Matino, Anastasio; Capomaggio, de Boer; Ubani, Villa, Liguori; Inglese.