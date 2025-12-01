Pronostico Barcellona-Atletico Madrid: allungo in vetta

Barcellona-Atletico Madrid è una gara della diciannovesima giornata della Liga e si gioca martedì: dove vederla, formazioni, pronostico

Nonostante il primo posto in classifica, nonostante il miglior attacco del campionato, nonostante il sorpasso sul Real Madrid, non è tutto oro quello dentro al Barcellona. Il colloquio tra Flick e Rapinha alla fine del match vinto contro l’Alaves lo scorso fine settimana, ha fatto il giro del mondo. Un tecnico, quello tedesco, che era distrutto alla fine della sfida.

“Dobbiamo crescere” ha detto. E ha ragione. Perché la sua squadra è lontana moltissimo da quella che abbiamo ammirato lo scorso anno. Eppure si ritrova lì, nel posto che forse merita, e adesso affronta un ostacolo importante, forse il più duro al momento, l’Atletico. Viene da sette vittoria di fila la squadra di Simeone che, dopo aver iniziato malissimo la stagione, adesso sogna addirittura l’aggancio in vetta per una notte. L’unico punto che potrebbe aiutare i catalani è il fatto che i madrileni, fuori casa, non è che abbiano questo feeling particolare: nelle ultime cinque sono arrivate solamente due vittorie e, tra le altre cose, anche pareggi (vedi sul campo del Maiorca, ad esempio) molto complicati da digerire. C’è, quindi, sicuramente un Atletico che in casa è un rullo compressore mentre fuori casa fatica parecchio.

Al Camp Nou, quindi, sarà complicato per i Colchoneros che la scorsa stagione hanno perso in casa e nella semifinale di Coppa del Re e anche in campionato ci hanno rimesso le penne. Insomma, anche per quello che abbiamo visto e che vi abbiamo raccontato all’inizio, ci aspettiamo un Barcellona voglioso di togliere qualche pensiero al proprio allenatore. E che allungherà in vetta alla classifica.

Come vedere Barcellona-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Barcellona-Atletico Madrid, gara valida per la diciannovesima giornata della Liga spagnola, è in programma martedì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata 1.80 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.40 su Goldbet e Lottomatica e 1.40 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Barcellona vincente e allungo in vetta assicurato. Una partita da almeno un gol per squadra e non ci possono essere dubbi: negli ultimi tre incroci ci sono stati la bellezza di quindici gol segnati complessivamente. Spettacolo.

Le probabili formazioni di Barcellona-Atletico Madrid

BARCELLONA (4-2-3-1): Garcia; Kounde, Garcia, Cubarsi, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Cardoso; Simeone, Barrios, Koke, Baena; Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1