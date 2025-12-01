Pronostici Bologna-Cremonese: marcatore e tiri in porta

Bologna-Cremonese, i pronostici del match: dal marcatore ai possibili tiratori dell’incontro, tutte le dritte

Pronto a sfruttare la grande chance di lanciare un altro messaggio importante per i piani alti della classifica, il Bologna di Vincenzo Italiano ospita la Cremonese in una sfida dal contenuto specifico molto importante per le due squadre.

Sono tante le bocche da fuoco offensive a disposizione di Vincenzo Italiano che, ad esempio, in veste di attaccante centrale potrà contare sulla verve di Santiago Castro. Un autentico fattore quando si trova ad affrontare squadre che tendono ad abbassare molto il proprio baricentro, l’argentino vuole far saltare il banco imprimendo un sigillo di vitale importanza per il suo score realizzativo.

Un altro calciatore che dovrebbe lasciare il segno è Riccardo Orsolini. Il funambolico esterno offensivo dei felsinei vive un periodo di forma esaltante, impreziosito da 31 conclusioni complessive, quattordici delle quali indirizzate nello specchio di porta avversario.

Bologna-Cremonese, i pronostici sui possibili tiratori del match

Vista la tendenza della Cremonese a difendere con un baricentro piuttosto basso, Orsolini dovrebbe ritagliarsi chances concrete per inquadrare lo specchio della porta avversario in almeno due circostanze.

Altri due calciatori che si candidano quantomeno a scaldare i guanti dei portieri avversari sono poi Odgaard e Bonazzoli. Il tuttocampista del Bologna ha tirato in ben 10 occasioni dall’inizio della stagione mostrando sempre una certa propensione a rendersi pericoloso anche a bassi ritmi; l’ex attaccante di Salernitana ed Hellas Verona sa come riuscire a far saltare il banco puntando sulle sue grandi doti balistiche.

