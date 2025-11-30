Pronostico Girona-Real Madrid: si torna subito in vetta

Girona-Real Madrid è una gara della quattordicesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Con un Mbappé del genere – quattro gol durante la partita di Champions League in settimana – il Real Madrid ha la possibilità davvero di vincere tutte le partite. Intanto, Xabi Alonso, sfruttando i numeri del francese, parte sempre con almeno un gol di vantaggio.

Vittoria anche sul campo del Girona per i madrileni che devono rispondere al Barcellona ieri vittorioso in casa e che si è ripreso almeno per una notte la vetta della classifica del campionato spagnolo. Una squadra, quella di Xabi Alonso, che non è che stia facendo così bene sotto il profilo del gioco ma che almeno continua a vincere. Ed è questo poi il punto del discorso: conta sempre e solo il risultato. Il Girona sta benino, c’è da dirlo. Una sola sconfitta nelle ultime cinque partite. Ma negli ultimi quattro incroci contro il Real Madrid sono arrivate altrettante sconfitte. Potrebbe sicuramente pagare un poco la squadra dell’ex tecnico del Leverkusen la fatica della gara nella massima competizione europea, ma una sconfitta metterebbe ancora più pressione ad un gruppo che nel corso delle ultime settimane ha comunque ricevuto qualche critica.

Questo Real, comunque, non può in nessun modo sbagliare e non sbaglierà.

Come vedere Girona-Real Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Girona-Real Madrid, gara valida per la quattordicesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Match da vittoria esterna. Con almeno un gol per squadra. Così il Real Madrid si porterà a casa tre punti importantissimi che lo riporteranno in vetta.

Le probabili formazioni di Girona-Real Madrid

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Rincon, Martinez, Reis, Moreno; Martin, Witsel; Tsygankov, Ounahi, Gil; Vanat.

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Tchouameni, Carreras; Guler, Camavinga, Valverde; Bellingham; Mbappe, Vinicius.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3