Pronostico Milan-Lazio, partita a scacchi Allegri-Sarri: dopo due anni ricompare questo segno

Milan-Lazio è una partita della tredicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Né Milan né Lazio sono impegnate nelle coppe europee, motivo per cui il pensiero dei due allenatori, Max Allegri e Maurizio Sarri, al termine dello scorso turno di campionato, è andato immediatamente alla sfida del “Meazza”, l’ultimo dei quattro anticipi del sabato (scontro che andrà curiosamente in scena anche nella prossima settimana, ma a campi invertiti, negli ottavi di finale di Coppa Italia).

Il Diavolo è al settimo cielo: sette giorni fa un gol di Pulisic ha castigato l’Inter nel derby (0-1), ennesima prestazione solida parte dei rossoneri, salvati a più riprese da un sontuoso Maignan, che ha pure parato un rigore a Calhanoglu, uno che di solito non sbaglia praticamente mai dal dischetto. Per Allegri un altro risultato positivo, l’undicesimo di fila: dalla sconfitta all’esordio con la Cremonese, il Milan è imbattuto e si è già aggiudicato tre scontri diretti pesantissimi (oltre all’Inter, ha battuto anche Napoli e Roma). Al momento, a zavorrare i rossoneri in classifica, sono i pareggi contro avversarie alla portata, come quelli con Parma e Pisa. Come ripete spesso Allegri, tuttavia, l’importante è non perdere contatto dalla vetta – la Roma capolista ha solo due punti in più – in modo da arrivare a marzo ancora con il sogno scudetto intatto.

La solidità, dicevamo, è uno dei segreti di questo Milan. Era dalla stagione 2006-07 con Carlo Ancelotti in panchina che il Diavolo non collezionava almeno sette clean sheet nelle prime tredici giornate di campionato.

Insomma, servirà inevitabilmente una grande prestazione ai biancocelesti per portare via punti da San Siro. La Lazio, al contrario dei rossoneri, il grosso dei punti li sta facendo con le piccole (vittoria con la Juventus a parte). Domenica scorsa all’Olimpico si è dovuto inchinare il Lecce (2-0), successo con cui i capitolini hanno riscattato la sconfitta – l’unica da metà settembre in poi – rimediata prima della sosta contro l’Inter. In trasferta però gli uomini di Sarri, attualmente ottavi a -3 dal Como sesto, fanno molta più fatica: in questa stagione lontano dall’Olimpico hanno battuto solo il Genoa.

Allegri è alle prese con il dubbio Pulisic: lo statunitense sta facendo i conti con un affaticamento e potrebbe non esserci. Al suo posto è pronto Nkunku. Sarà del match, invece, Saelemaekers: l’allarme è rientrato. Nella Lazio out Cataldi e probabilmente anche Gila. In panchina si rivedrà Dele-Bashiru.

Il pronostico

Solo Bologna e Roma hanno subito meno gol di Milan e Lazio, due tra le migliori difese del torneo (9 reti incassate per entrambe). Un dato che ci induce a considerare l’opzione “under 2,5”, segno che in questa sfida – prima della scorsa stagione – era uscito tre volte di fila. Vista l’inconsistenza dei biancocelesti contro le prime dieci della classifica, si può dare fiducia ai rossoneri per quanto riguarda il risultato finale.

Le probabili formazioni di Milan-Lazio

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0