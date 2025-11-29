Pronostico Chelsea-Arsenal: tutti aggrappati a Maresca

Chelsea-Arsenal è una partita della tredicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dal 31 agosto a questa parte, era la terza giornata di campionato, l’Arsenal di Arteta non ha mai perso una partita. E, inoltre, è l’unica squadra ad aver vinto tutte le partite in Champions League. Insomma per la prima volta davvero negli ultimi anni sembra davvero che i londinesi sembrano essere davvero i favoriti.

Sono tutti, quindi, aggrappati al Chelsea di Enzo Maresca, secondo in classifica al momento (insegue a sei punti) che forse è l’ultimo baluardo per tenere viva una Premier League che appare davvero indirizzata. Potrebbe essere una partita decisiva qualora Arteta dovesse piazzare una vittoria, e non decisiva qualora il Chelsea riuscisse nel colpaccio. Che rimane molto complicato.

L’Arsenal non perde questo derby dal 2021 – solo vittorie e qualche pareggio negli ultimi quattro anni – e l’affermazione contro il Bayern Monaco (Arteta si è dimostrato fortunato anche in alcune scelte) ha ulteriormente dato fiato ad una squadra che sembra pronta a vincere. Di certo il Chelsea, nonostante abbia battuto il Barcellona, non ci sembra favorito contro la squadra che ha la migliore difesa del campionato (sei gol subiti) e il miglior attacco (24).

Il pronostico

Arsenal favorito, per i numeri e i precedenti che vi abbiamo raccontato prima. Sicuramente sarà un match spettacolare, nonostante si parli di una partita che potrebbe risultare decisiva. Quindi almeno un gol per squadra quasi assicurato.

Le probabili formazioni di Chelsea-Arsenal

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Estevao, Pedro, Neto; Delap.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Hincapie, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Merino, Martinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2