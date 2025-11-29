I pronostici di sabato 29 novembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 29 novembre, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie, Ligue 1 e altri campionati

Né Milan né Lazio sono impegnate nelle coppe europee, motivo per cui il pensiero dei due allenatori, Max Allegri e Maurizio Sarri, al termine dello scorso turno di campionato, è andato immediatamente alla sfida del “Meazza”, l’ultimo dei quattro anticipi del sabato (scontro che andrà curiosamente in scena anche nella prossima settimana, ma a campi invertiti, negli ottavi di finale di Coppa Italia).

Solo Bologna e Roma hanno subito meno gol di Milan e Lazio, due tra le migliori difese del torneo (9 reti incassate per entrambe). Un dato che ci induce a considerare l’opzione “under 2,5”, segno che in questa sfida – prima della scorsa stagione – era uscito tre volte di fila. Vista l’inconsistenza dei biancocelesti contro le prime dieci della classifica, si può dare fiducia ai rossoneri per quanto riguarda il risultato finale.

I pronostici sulle altre partite

In trasferta il Cagliari ha collezionato più punti che in casa ma il successo a Torino, sponda Juve, manca addirittura dal 2009, quando l’Allianz Stadium non esisteva ancora. I bianconeri sono alle prese con tanti problemi e la mano di Spalletti ancora non si vede ma una mancata vittoria in questa partita sarebbe un disastro per una squadra che rischia di rimanere troppo attardata non solo nella lotta per il titolo ma anche in quella per il quarto posto. Probabile la vittoria della Juventus, da abbinare al segno “no gol“: fuori casa il Cagliari è rimasto a secco di reti nelle ultime due partite (Lazio e Como).

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + MULTIGOL 1-3 in Milan-Lazio, Serie A, ore 20:45

Vincenti

BRENTFORD (in Brentford-Burnley, Premier League, ore 16:00)

(in Brentford-Burnley, ore 16:00) HOFFENHEIM (in Hoffenheim-Augsburg, Bundesliga, ore 15:30

(in Hoffenheim-Augsburg, ore 15:30 BARCELLONA (in Barcellona-Alaves, Liga, ore 16:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Barcellona-Alaves , Liga, ore 16:15

, Liga, ore 16:15 Monaco-PSG , Ligue 1, ore 17:00

, Ligue 1, ore 17:00 Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund, Bundesliga, ore 18:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Everton-Newcastle , Premier League, ore 18:30

, Premier League, ore 18:30 Tottenham-Fulham, Premier League, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 8.34 GOLDBET ; 8.67 SNAI; 8.34 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Parma-Udinese, Serie A, ore 15:00