Pronostico Monaco-PSG: gli ospiti fanno tredici

Monaco-Psg è una partita della quattordicesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Ha messo la marcia giusta il Psg di Luis Enrique. E, come vi abbiamo raccontato la scorsa settimana, una volta ritrovata la prima posizione in classifica nel campionato francese, sarà difficile adesso pensare che una truppa del genere la possa perdere.
Negli ultimi anni negli incontri che ci sono stati tra queste due formazioni c’è mai stata storia. Il Psg si è sempre dimostrato sempre più forte di un Monaco che, anche nella gara di Champions League conto il Pafos, ha messo in evidenza tutte quelle che sono le debolezze di un gruppo che non riesce a esprimersi al meglio. O, per meglio dire, che non riesce in nessun modo a mantenere alto il livello di concentrazione nel corso dei 90minuti. Beh, anche il Psg è un poco così in questo inizio di stagione, ma ha una qualità così alta – e la dimostrazione è stata con il Tottenham – che riesce comunque a vincere le partite.
Sono dieci i punti di vantaggio ora tra queste due squadre: e nel tardo pomeriggio di sabato saranno tredici (eccolo il richiamo al titolo) i punti di distacco. Anche perché, per quello che s’è visto fino al momento, le possibilità di una vittoria monegasca sono ridotte al minimo, se mei ce ne fossero. Il Psg è troppo in forma, ad oggi, soprattutto sotto il profilo mentale, per perdere questa partita. E non vuole sicuramente perdere il primo posto nella classifica della Ligue 1.
Come vedere Monaco-Psg in diretta tv e in streaming
Monaco-Psg è in programma sabato alle 17. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria del Psg è quotata 1.57su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.47 su Lottomatica.
Il pronostico
I problemi difensivi del Psg potrebbero anche regalare la possibilità al Monaco di trovare almeno un gol durante il match. Ma alla fine i tre punti se li prenderanno gli uomini di Luis Enrique.
Le probabili formazioni di Monaco-Psg
MONACO (3-4-2-1): Hradecky; Keherer, Salisu, Teze; Vanderson, Camara, Coilubaly, Outtara; Akliouche, Fati; Balogun.
PSG (4-3-3): Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Mayulu, Kvaratkshkelia.