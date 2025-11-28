Pronostico Marsiglia-Tolosa: De Zerbi non molla

Marsiglia-Tolosa è una partita della quattordicesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Sta benissimo il Marsiglia di Roberto De Zerbi. Sta benissimo e lo ha dimostrato in Champions League, ribaltando il Newcastle e prendendosi tre punti pesanti per il proprio cammino europeo. Adesso però la testa passa al campionato visto che la truppa marsigliese è a soli due punti dal Psg.

I rivali storici giocheranno in trasferta sul campo del Monaco (e dovrebbero vincere) e il Marsiglia non può di certo stare a guardare. Il Tolosa non è un ostacolo insormontabile (sono dodici i punti che dividono in classifica queste due formazioni) per una squadra che viene da tre vittorie di fila e che in casa, in stagione, tra le mura amiche ha perso solamente contro l’Atalanta all’ultimo minuto di partita. Il Tolosa fuori casa non rende granché: vero, ha vinto contro Nizza e Lione in trasferta, ma sono stati colpi estemporanei, senza un senso logico. Partite così, che capitano nel corso della stagione. Ma che non succedono sempre e di certo non possono capitare contro formazioni così importanti e che stanno bene.

De Zerbi ha parlato in settimana, spiegando di vivere in maniera molto passionale questo ruolo dentro al Marsiglia. E questo ha fatto piacere ai propri tifosi che anche nella serata di sabato sono pronti a spingere una squadra che sta dando molte soddisfazioni. Insomma, il finale ci pare scritto. E sarà scritto.

Come vedere Marsiglia-Tolosa in diretta tv e in streaming