Pronostico Marsiglia-Tolosa: De Zerbi non molla

Marsiglia-Tolosa è una partita della quattordicesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Sta benissimo il Marsiglia di Roberto De Zerbi. Sta benissimo e lo ha dimostrato in Champions League, ribaltando il Newcastle e prendendosi tre punti pesanti per il proprio cammino europeo. Adesso però la testa passa al campionato visto che la truppa marsigliese è a soli due punti dal Psg.
I rivali storici giocheranno in trasferta sul campo del Monaco (e dovrebbero vincere) e il Marsiglia non può di certo stare a guardare. Il Tolosa non è un ostacolo insormontabile (sono dodici i punti che dividono in classifica queste due formazioni) per una squadra che viene da tre vittorie di fila e che in casa, in stagione, tra le mura amiche ha perso solamente contro l’Atalanta all’ultimo minuto di partita. Il Tolosa fuori casa non rende granché: vero, ha vinto contro Nizza e Lione in trasferta, ma sono stati colpi estemporanei, senza un senso logico. Partite così, che capitano nel corso della stagione. Ma che non succedono sempre e di certo non possono capitare contro formazioni così importanti e che stanno bene.
De Zerbi ha parlato in settimana, spiegando di vivere in maniera molto passionale questo ruolo dentro al Marsiglia. E questo ha fatto piacere ai propri tifosi che anche nella serata di sabato sono pronti a spingere una squadra che sta dando molte soddisfazioni. Insomma, il finale ci pare scritto. E sarà scritto.
Come vedere Marsiglia-Tolosa in diretta tv e in streaming
Marsiglia-Tolosa è in programma sabato alle 21:05. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Il pronostico
I tre punti sono quasi assicurati per il Marsiglia che continuerà, nella peggiore delle ipotesi (come noi crediamo) a rimanere incollato al Psg. De Zerbi vincente.
Le probabili formazioni di Marsiglia-Tolosa
MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Weah, Pavard, Balerdi, Emerson; Hojbjerg, Vermereen; Greenwood, Gomes, Paixao; Aubameyang.
TOLOSA (3-4-2-1): Restes; McKenzie, Cresswell, Nicolaisen; Donnum, Casseres, Vossah, Methaile; Gboho, Magri; Emerson.