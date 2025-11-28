Pronostico Como-Sassuolo, un tabù da sfatare: mai due vittorie di fila in campionato

Como-Sassuolo è una partita della tredicesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Saranno Como e Sassuolo ad alzare il sipario sulla tredicesima giornata di Serie A, due squadre protagoniste lunedì scorso dei due posticipi dell’ultimo turno, giocate rispettivamente contro Torino e Pisa. I lariani hanno allungato la lunga striscia di imbattibilità tornando a vincere dopo due pareggi consecutivi: letteralmente strapazzato il Torino di Marco Baroni, schiantato addirittuta 5-1 a domicilio. Altra prestazione sontuosa da parte degli uomini di Cesc Fabregas, che stanno dimostrando di essere già in grado di concorrere per un posto in Europa. Granata dominati praticamente in tutte le statistiche e ben quattro marcature arrivate da tre acquisti estivi: Addai (doppietta), Ramon e Baturina.

L’arrampicata del Como verso i piani della classifica procede dunque a meraviglia: imbattuti da agosto, Nico Paz e compagni hanno più punti della Juve – scavalcata dopo la goleada rifilata al Torino – e sono ad appena a tre lunghezze dalla zona Champions League. Legittimo sognare in grande per una società che ha investito tanto ma il cui progetto parte da lontanissimo.

Battendo il Sassuolo – sfida inedita in massima serie – il Como si ritroverebbe quarto a pari punti con l’Inter: scenario tutt’altro che impossibile, visto che i lariani lo scorso 24 settembre hanno già battuto i neroverdi in Coppa Italia al termine di un match senza storia, terminato 3-0 per la squadra di Fabregas. Sarebbe un errore, tuttavia, fare affidamento solo su quella partita, in cui l’allenatore degli emiliani Fabio Grosso schierò parecchie riserve, dando scarsa importanza alla coppa. Da allora il Sassuolo ha perso solamente due partite – entrambe in casa contro Roma e Genoa – ed ha ottenuto ben quattro vittorie, che gli hanno consentito di assestarsi al nono posto, posizione non banale dopo 12 turni di campionato per una neopromossa.

Lunedì, invece, il Sassuolo ha rischiato grosso con il Pisa, raggiunto soltanto in pieno recupero grazie ad una rete di Thorstvedt (2-2). Grosso non dovrebbe stravolgere la formazione che ha affrontato i toscani: l’unico ballottaggio è sull’out sinistro difensivo tra Candé e Doig. Nel Como da segnalare l’assenza di Smolcic, squalificato. Solito duello in attacco tra Morata e Douvikas.

Come vedere Como-Sassuolo in diretta tv e in streaming

La sfida Como-Sassuolo è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Sinigaglia” di Como e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Como-Sassuolo anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Como è chiamato a sfatare il tabù delle vittorie di fila: i lariani finora non hanno mai vinto due partite consecutivamente e ci riproveranno contro un Sassuolo che in questi primi mesi di campionato ha dimostrato di poter dare fastidio un po’ a chiunque e che non ha assilli di classifica. Difficilmente la squadra di Fabregas, seppur favorita, terrà la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Como-Sassuolo

COMO (4-2-3-1): Butez; Kempf, Diego Carlos, Ramon, Alex Valle; Perrone, Caqueret; Addai, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Morata.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1