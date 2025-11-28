Pronostico Borussia Monchengladbach-Lipsia: la striscia si ferma a 5

Borussia Monchengladbach-Lipsia è una partita della dodicesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il cammino del ‘Gladbach, nell’ultimo periodo, è stato davvero clamoroso. Cinque vittorie di fila tra campionato e coppa nazionale che hanno rilanciato una formazione che, negli anni passati, è stata assoluta protagonista in Germania e con alcune capatine pure in Europa.

Ma la striscia, come avete letto dal titolo, si fermerà a cinque vittorie di fila perché arriva nell’anticipo del venerdì del campionato tedesco, quella formazione che appare la più in forma di tutte le altre: il Lipsia. Secondo in classifica a sei punti dal Bayern Monaco e con due punti di vantaggio rispetto al Leverkusen, il Lipsia sta riuscendo a rifarsi dopo una stagione, quella passata, che doveva essere presto dimenticata e così sta succedendo. Un cammino fino al momento segnato non tanto dai gol fatti (l’attacco non è tra i migliori del campionato) ma soprattutto da una delle migliori difese (la terza, per la precisione) che dimostra come una squadra che si difende bene riesce quasi sempre a raggiungere i propri obiettivi. Ed è questo il punto rispetto all’anno scorso che permette al Lipsia di guardare con molto ottimismo alle prossime uscite.

Una vittoria in questo match permetterebbe senza dubbio non solo di rimanere in seconda posizione, da solo, per almeno un’altra settimana, ma di iniziare davvero a pensare alla possibilità di prendersi una qualificazione Champions il prossimo anno.

Come vedere Borussia Monchengladbach-Lipsia in diretta tv e streaming

Borussia Monchengladbach-Lipsia è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Sfida certamente da almeno un gol per squadra e da almeno tre reti complessive. Con il colpo del Lipsia che appare decisamente alla portata.

Le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-Lipsia

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (3-4-2-1): Nicolas; Scally, Elvedi, Diks; Castrop, Reitz, Engelhardt, Netz; Honorat, Neuhaus; Tabakovic.

LIPSIA (4-3-3): Gulacsi; Baku, Orban, Castello, Raum; Schlager, Seiwald, Baumgartner; Diomande, Harder, Nusa.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3