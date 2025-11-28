Pronostico Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund: c’è la certezza

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund è una partita della dodicesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La clamorosa vittoria del Bayer Leverkusen sul campo del Manchester City ha fatto inanellare la quarta vittoria di fila per i padroni di casa che, in campionato, sono terzi in classifica e, salvo clamorosi ribaltoni, rimarranno così anche nel tardo pomeriggio di sabato.

Un solo punto divide il Bayer dal Borussia Dortmund che ha avuto vita facile in Champions League contro il Villarreal. Quindi, anche sotto l’aspetto fisico i gialloneri hanno speso di meno. Ma non c’è solo questo dentro una partita di calcio, c’è l’entusiasmo di un’affermazione su uno dei campi più difficili di tutta Europa, anzi di tutto il Mondo. E questo non può che aiutare una formazione che aveva iniziato male la propria annata e che ha pure cambiato allenatore. Diciamo che partono leggermente favoriti i padroni di casa, e questo lo crediamo tutti. Ma qui andiamo anche di certezze.

Nelle ultime dieci gare in otto occasioni entrambe hanno trovato la via della rete. E considerando il momento del quale vi abbiamo parlato, è evidente che anche questa partita possa regalare molti gol e molte emozioni. Su questo siamo davvero sicuri.

Come vedere Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il segno GOL è quotato a 1.45 su Lottomatica e 1.47 su Snai. La vittoria del Leverkusen, invece, ha un valore di 2.50 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Per i “deboli” di cuore andremmo di gol. Quindi entrambe a segno con una quota comunque accettabile anche per quelli che sono i numeri che vengono fuori guardando le due squadre. Per quelli che hanno coraggio il Leverkusen è favorito, leggermente, e sulle alti di un entusiasmo clamoroso potrebbe trovare la quinta vittoria di fila. E qui la quota è bella alta.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Bade, Tapsoba; Hofmann, Maza, Garcia, Grimaldo; Tilman, Poku; Schick.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Anton, Schlotterbeck, Can; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Brandt, Adeyemi; Guirassy.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2