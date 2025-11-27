Pronostico Panathinaikos-Sturm Graz: classifica e forma, partita scritta

Panathinaikos-Sturm Graz è una partita valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Classifica: Panathinaikos 6 punti e Sturm Graz 4. Momento di forma: greci in casa vittoriosi da tre partite di fila, austriaci fuori casa due sconfitte – e una vittoria ai rigori – nelle ultime tre. Momento di forma generale: Panathinaikos quattro vittorie nelle ultime cinque partite, Sturm Graz quella vittoria di prima ai calci di rigore con due sconfitte e altrettanti pareggi.

Insomma, in Grecia ci pare davvero tutto apparecchiato per un’affermazione di una squadra importante allenata da un uomo importante come Rafa Benitez. Sì, perché per chi non lo sapesse, ma sono in pochi, uno dei tecnici più vincenti degli ultimi vent’anni ha preso in mano una formazione che viveva un momento molto complicato e la sta portando su ottimi livelli. Insomma, in poche parole, il lavoro si inizia a vedere.

Normale quindi pensare, per tutto quello che vi abbiamo detto, che questo match possa essere il definitivo trampolino di lancio per la squadra padrona di casa che al momento sarebbe fuori dalle prime otto della classifica ma sicuramente, con questi tre punti, rientrerebbe clamorosamente in corsa per entrare tra quelle che guarderanno un turno comodamente seduti sul divano.