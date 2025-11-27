Pronostico Panathinaikos-Sturm Graz: classifica e forma, partita scritta

Panathinaikos-Sturm Graz è una partita valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Classifica: Panathinaikos 6 punti e Sturm Graz 4. Momento di forma: greci in casa vittoriosi da tre partite di fila, austriaci fuori casa due sconfitte – e una vittoria ai rigori – nelle ultime tre. Momento di forma generale: Panathinaikos quattro vittorie nelle ultime cinque partite, Sturm Graz quella vittoria di prima ai calci di rigore con due sconfitte e altrettanti pareggi.
Insomma, in Grecia ci pare davvero tutto apparecchiato per un’affermazione di una squadra importante allenata da un uomo importante come Rafa Benitez. Sì, perché per chi non lo sapesse, ma sono in pochi, uno dei tecnici più vincenti degli ultimi vent’anni ha preso in mano una formazione che viveva un momento molto complicato e la sta portando su ottimi livelli. Insomma, in poche parole, il lavoro si inizia a vedere.
Normale quindi pensare, per tutto quello che vi abbiamo detto, che questo match possa essere il definitivo trampolino di lancio per la squadra padrona di casa che al momento sarebbe fuori dalle prime otto della classifica ma sicuramente, con questi tre punti, rientrerebbe clamorosamente in corsa per entrare tra quelle che guarderanno un turno comodamente seduti sul divano.
Come vedere Panathinaikos-Sturm Graz in diretta tv e in streaming
La sfida Panathinaikos-Sturm Graz è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Comparazione quote
La vittoria del Panathinaikos è quotata 1.67 su Goldbet e Lottomatica e 1.65 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai.
Il pronostico
Padroni di casa vincenti dentro un match che potrebbe anche regalare almeno un gol per squadra. In ogni caso, la quota per una vittoria del Panathinaikos è così alta per i nostri gusti che si potrebbe prendere così senza aggiungere altro.
Le probabili formazioni di Panathinaikos-Sturm Graz
PANATHINAIKOS (4-4-2): Dragowski; Ingason, Palmer-Brown, Touba, Mladenovic; Tete, Cerin, Bakasetas, Zaroury; Pantovic, Djuricic.
STURM GRAZ (4-3-1-2): Christensen; Malic, Oermann, Lavalee, Karic; Horvat, Stankovic, Chukwuani; Kiteishvili; Grgic, Malone.