Pronostico Metz-Rennes: succede da 8 volte di fila

Metz-Rennes è una partita della quattordicesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Un Metz penultimo in classifica cerca dei punti pesantissimi per il proprio campionato contro un Rennes che è un vero e proprio incubo per i padroni di casa. Il motivo è presto spiegato: negli ultimi 8 scontri diretti, gli ospiti hanno sempre vinto e lo hanno fatto in alcune situazioni anche dilagando.

Negli ultimi tre incroci il Rennes ha fatto 14 gol al Metz subendone solamente 4. Insomma, ci sono dei numeri incredibili che accompagnano questa partita e che ci spingono a dire che anche nell’anticipo di questa 14esima giornata di Ligue 1 potrebbe succedere lo stesso. Nel senso: potrebbe sicuramente succedere – e noi crediamo che succederà – che un Rennes che al momento occupa delle posizioni di classifica che varrebbero una importante zona Europa per la prossima stagione, si possa serenamente prendere tre punti di prestigio e di platino contro quella che al momento è una delle squadre che ha subito il maggior numero di gol nel corso della stagione. Sì, il Metz, in solamente tredici partite di campionato, ha raccolto in fondo al proprio sacco per 30 volte il pallone.

E se non ti difendi bene, e su questo noi italiano siamo dei maestri, è altamente impossibile che possano arrivare dei risultati soddisfacenti. Altamente impossibile, pure, che possano essere raggiunti gli obiettivi stagionali. E il Rennes, di questa situazione, ne potrebbe assolutamente approfittare.

Come vedere Metz-Rennes in diretta tv e in streaming