Pronostico Maccabi Tel Aviv-Lione: Fonseca sorride dopo quasi un mese

Maccabi Tel Aviv-Lione è una partita valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Manca da cinque turni consecutivi, tra campionato e Europa League, la vittoria al Lione. Fonseca quindi non sta vivendo il suo miglior momento da quando si siede sulla panchina dei francesi ma è arrivata l’ora di tornare a sorridere.

Nove punti per i francesi dopo quattro partite in questa manifestazione. La squadra dell’ex allenatore del Milan quindi è in corsa per un posto nelle prime otto ma sa di dover battere quelle squadre che hanno poco da chiedere e una di queste è sicuramente il Maccabi Tel Aviv, fermo ad un solo punto in classifica e fermo anche ad un solo gol fatto. La sterilità offensiva di questo club è sicuramente un punto a favore del Lione (una delle migliori difese dell’Europa League con soli due gol subiti fino al momento) e ci indica la possibilità netta per i transalpini di riprendere un cammino interrotto nella gara contro il Betis, l’unica persa fino al momento in Europa.

A conferma del fatto che per il Lione, in generale, si possa parlare o pensare di una vittoria semplice, ci sono anche gli ultimi due risultati che il Tel Aviv ha piazzato nelle ultime due gare. Non tanto la sconfitta contro l’Aston Villa, ma soprattutto la legnata presa dal Gerusalemme (6-2) che ha minato tutte quelle che erano le certezze che erano state costruite nel tempo.