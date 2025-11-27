Pronostico Fiorentina-AEK Atene: occhio all’ex dal dente avvelenato

Fiorentina-AEK Atene è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Lievi migliorie ma nessuna svolta. Paolo Vanoli ha dato quella scossa che serviva disperatamente alla Fiorentina dopo il fallimento totale della gestione Pioli. Con il nuovo tecnico in panchina ancora zero vittorie ma due pareggi (Genoa e Juventus) che hanno restituito un minimo di fiducia e speranza ad un gruppo che fino a qualche settimana fa era sull’orlo di una crisi di nervi, tra contestazioni e prestazioni indecorose.

La situazione è quella che è: Viola ultima in classifica insieme al Verona, l’altra squadra che non ha mai vinto in campionato dopo 12 giornate. Numeri negativi da record per una squadra che aveva iniziato la stagione con obiettivi ambiziosissimi (Europa o Champions League) dopo aver speso circa 90 milioni sul mercato.

Vanoli però è stato chiaro: bisogna ricalibrare tutto e calarsi nella nuova realtà. La Fiorentina deve salvarsi e non è detto che ci riesca se l’andazzo continuerà ad essere quello dei primi tre mesi di campionato. Ci sarebbe anche la Conference League, competizione che inevitabilmente è passata un po’ in secondo piano vista la condizione disastrosa in cui versano i gigliati in Serie A.

Due vittorie e una sconfitta per la Viola

Ma è l’unica in cui Ranieri e compagni hanno vinto: oltre al doppio successo nei playoff estivi con gli ucraini del Polissya, la Fiorentina ha battuto abbastanza agevolmente Sigma Olomouc e Rapid Vienna, prima di incassare la prima sconfitta in casa del Mainz, facendosi rimontare dai tedeschi (2-1) e subendo il gol decisivo a tempo praticamente scaduto. Nonostante il ko di Magonza, i toscani sono in piena corsa per un posto tra le prime otto.

Si tenterà di incrementare il bottino di punti nella sfida con l’AEK Atene, match che anticipa di qualche giorno quello, decisamente più delicato, con l’Atalanta dell’ex Palladino.

A proposito di ex, tra i greci giocano diverse vecchie conoscenze della nostra Serie A, tra cui l’ex viola Luka Jovic, alla Fiorentina nella stagione 2022-23. L’AEK in classifica ha due punti in meno dei gigliati (una vittoria, un pareggio e una sconfitta) e l’unico vero squillo è stato il 6-0 rifilato agli scozzesi dell’Aberdeen. Fuori casa i gialloneri hanno perso nettamente a Celje, in Slovenia, mentre nell’ultimo turno non sono andati al di là di un pareggio con gli irlandesi dello Shamrock Rovers. In campionato sono terzi a -3 dall’Olympiacos capolista ed hanno vinto le ultime tre.

A Firenze il tecnico dell’AEK Marko Nikolic dovrà fare a meno dell’attaccante titolare Pierrot, che si è fatto male con la sua nazionale, Haiti, nelle qualificazioni mondiali. Per quanto riguarda la Fiorentina, Vanoli farà turnover: assenti gli infortunati Dodò e Gosens.