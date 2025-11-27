Pronostici Conference League 27 novembre ore 21:00: colpaccio esterno non impossibile

Conference League, a sorpresa tra le squadre a punteggio pieno ci sono anche i turchi del Samsunspor. Gli uomini guidati dal tedesco Reis non hanno subito neppure un gol.

Due squadre insospettabili, insieme al Mainz, guidano la maxi-classifica della League Phase della Conference League. A punteggio pieno, oltre agli sloveni del Celje e al club di Magonza, ci sono pure i turchi del Samsunspor, guidati dall’ex allenatore di Bochum e Schalke 04, il tedesco Thomas Reis. Parliamo di una squadra che finora le ha vinte tutte, sia in casa che fuori, segnando 7 gol totali (miglior attacco) e non subendone neanche uno (difesa meno battuta insieme a quella dell’AEK Larnaca).

Il Samsunspor ha saputo approfittare di un calendario tutt’altro che impegnativo. Davanti al proprio pubblico ha avuto la meglio sulla Dinamo Kiev – lontana parente di quella di un tempo – e sui maltesi dell’Hamrun Spartans, battuti con lo stesso risultato (3-0), mentre all’esordio si era imposto di misura a Varsavia contro il Legia (0-1).

Non stupisce, dunque, che i bookmaker li considerino nettamente favoriti nella trasferta islandese contro il Breidablik, che nei primi tre turni è riuscito ad evitare la sconfitta esclusivamente con il KuPS (0-0). Nelle altre due partite, entrambe giocate fuori dall’isola, sono arrivate due sonore sconfitte contro Losanna e Shakhtar Donetsk, in cui gli scandinavi hanno mostrato tutti i loro limiti. Le condizioni atmosferiche non saranno certo favorevoli per i turchi – siamo a fine novembre – ma per quanto fatto vedere finora si può dare fiducia al Samsunspor, che dovrebbe fare il colpaccio in Islanda continuando ad incrementare il proprio bottino di punti.

Vittoria alla portata anche per i polacchi dello Jagiellonia, ancora imbattuto nella League Phase ed in corsa per un posto tra le prime otto. Il fattore campo potrebbe essere determinante nella sfida con l’ostico KuPS, a quota 5 punti come il club di Bialystok: quella finlandese però non è una squadra da sottovalutare e sicuramente darà filo da torcere allo Jagiellonia in una sfida che si preannuncia movimentata.

Le previsioni sulle altre partite

Ci si aspettava forse qualcosa in più da Legia Varsavia e Sparta Praga, due squadre che sembrano avere tutte le carte in regola per lottare per la qualificazione diretta. Tuttavia, dopo tre giornate i polacchi sono fuori dalle prime 24 mentre i cechi occupano “solo” il sedicesimo posto.

Nella capitale polacca potrebbe andare in scena una sfida molto equilibrata, in cui ad avere maggiori pressioni saranno sicuramente i padroni di casa. Non è da escludere un risultato positivo dello Sparta Praga in una gara da almeno una rete per parte.

Concludiamo con il “derby albanese” tra i kosovari del Drita ed i nordmacedoni dello Shkendija, che club che pur appartenendo a due federazioni diverse condividono sia lingua che cultura. Entrambe situate a metà classifica, sono separate da un solo punto: anche in questo caso entrambe dovrebbero trovare la via del gol almeno in un’occasione.

Conference League: possibili vincenti

Sparta Praga o pareggio (in Legia Varsavia-Sparta Praga)

Jagiellonia (in Jagiellonia-KuPS)

Samsunspor (in Breidablik-Samsunspor)

La partita da almeno tre gol complessivi

Jagiellonia-KuPS

Conference League: le partite da almeno un gol per squadra

Drita-Shkendija

Legia Varsavia-Sparta Praga

