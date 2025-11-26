Pronostico Roma-Midtjylland: giallorossi contro il miglior attacco dell’Europa League

Roma-Midtjylland è una partita valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Esame di danese per una Roma che dopo 12 giornate di campionato è da sola al comando della classifica di Serie A, circostanza che non si verificava addirittura da 10 anni (ottobre 2015). I giallorossi nel weekend hanno approfittato del passo falso dell’Inter nel derby di Milano per prendersi la vetta solitaria, volando a +2 sulla coppia Milan-Napoli.

Fondamentale la vittoria, seconda di fila dopo quella con l’Udinese prima della sosta, di Cremona: la squadra di Gian Piero Gasperini ha battuto i grigiorossi in scioltezza (1-3), sfiorando l’ennesimo clean sheet stagionale (il gol della bandiera della Cremonese è arrivato in pieno recupero). Tante le note positive per l’ex allenatore dell’Atalanta: si è sbloccato l’acquisto estivo Ferguson, l’esterno Wesley ha confermato ancora una volta le sue qualità e Soulé sta diventando sempre più trascinatore. Tutto, insomma, sembra funzionare alla perfezione. La Roma adesso deve iniziare a correre anche in Europa League, competizione in cui i giallorossi hanno conquistato “solo” 6 punti in 4 partite (2 vittorie ed altrettante sconfitte). L’obiettivo è rientrare al più presto tra le prime 8 della maxi-classifica, posizione che alla fine della fase a gironi consentirebbe ai capitolini di evitare gli spareggi di accesso agli ottavi e di giocare due partite in più.

Roma finora sempre sconfitta all’Olimpico

Il primo passo è tornare a vincere all’Olimpico: la Roma, infatti, ha perso entrambe le gare casalinghe, sorpresa sia dal Lille che dal Viktoria Plzen. In trasferta, al contrario, gli uomini di Gasperini sono andati a vincere su campi notoriamente difficili come Nizza e Glasgow (contro i Rangers).

Cristante e compagni cercheranno di interrompere il digiuno contro i danesi del Midtjylland, a sorpresa l’unica squadra a punteggio pieno nella fase a girone unico. Quattro vittorie su quattro per gli uomini di Mike Tullberg, capaci di imporsi su Sturm Graz, Nottingham Forest, Maccabi Tel-Aviv e Celtic. Il Midtjylland, momentaneamente secondo nel campionato danese ed in lotta per il titolo insieme a AGF e Brondby, vanta pure il miglior attacco della manifestazione con 11 reti. Una squadra, in sostanza, di cui non bisogna fidarsi troppo: tra i più pericolosi l’attaccante Franculino, già autore di 17 gol tra Superligaen ed Europa League, e il difensore Diao, a quota 2 reti in coppa. Gasperini dovrebbe cambiare rispetto alla sfida con la Cremonese, soprattutto dalla mediana in giù. Spazio a Tsimikas, Celik, Ziolkowski ed El Aynaoui.