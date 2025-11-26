Pronostico Roma-Midtjylland: giallorossi contro il miglior attacco dell’Europa League

Roma-Midtjylland è una partita valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Esame di danese per una Roma che dopo 12 giornate di campionato è da sola al comando della classifica di Serie A, circostanza che non si verificava addirittura da 10 anni (ottobre 2015). I giallorossi nel weekend hanno approfittato del passo falso dell’Inter nel derby di Milano per prendersi la vetta solitaria, volando a +2 sulla coppia Milan-Napoli.
Fondamentale la vittoria, seconda di fila dopo quella con l’Udinese prima della sosta, di Cremona: la squadra di Gian Piero Gasperini ha battuto i grigiorossi in scioltezza (1-3), sfiorando l’ennesimo clean sheet stagionale (il gol della bandiera della Cremonese è arrivato in pieno recupero). Tante le note positive per l’ex allenatore dell’Atalanta: si è sbloccato l’acquisto estivo Ferguson, l’esterno Wesley ha confermato ancora una volta le sue qualità e Soulé sta diventando sempre più trascinatore. Tutto, insomma, sembra funzionare alla perfezione. La Roma adesso deve iniziare a correre anche in Europa League, competizione in cui i giallorossi hanno conquistato “solo” 6 punti in 4 partite (2 vittorie ed altrettante sconfitte). L’obiettivo è rientrare al più presto tra le prime 8 della maxi-classifica, posizione che alla fine della fase a gironi consentirebbe ai capitolini di evitare gli spareggi di accesso agli ottavi e di giocare due partite in più.
Roma finora sempre sconfitta all’Olimpico
Il primo passo è tornare a vincere all’Olimpico: la Roma, infatti, ha perso entrambe le gare casalinghe, sorpresa sia dal Lille che dal Viktoria Plzen. In trasferta, al contrario, gli uomini di Gasperini sono andati a vincere su campi notoriamente difficili come Nizza e Glasgow (contro i Rangers).
Cristante e compagni cercheranno di interrompere il digiuno contro i danesi del Midtjylland, a sorpresa l’unica squadra a punteggio pieno nella fase a girone unico. Quattro vittorie su quattro per gli uomini di Mike Tullberg, capaci di imporsi su Sturm Graz, Nottingham Forest, Maccabi Tel-Aviv e Celtic. Il Midtjylland, momentaneamente secondo nel campionato danese ed in lotta per il titolo insieme a AGF e Brondby, vanta pure il miglior attacco della manifestazione con 11 reti. Una squadra, in sostanza, di cui non bisogna fidarsi troppo: tra i più pericolosi l’attaccante Franculino, già autore di 17 gol tra Superligaen ed Europa League, e il difensore Diao, a quota 2 reti in coppa. Gasperini dovrebbe cambiare rispetto alla sfida con la Cremonese, soprattutto dalla mediana in giù. Spazio a Tsimikas, Celik, Ziolkowski ed El Aynaoui.
Come vedere Roma-Midtjylland in diretta tv e in streaming
La sfida tra Roma e Midtjylland è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Comparazione quote
La vittoria della Roma è quotata a 1.43 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Multigol Ospite 1-2” è quotato invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
Il pronostico
La Roma finora ha dato l’impressione di patire gli impegni infrasettimanali ed è abbastanza normale che la sfida con la squadra che nelle prime quattro giornate ha fatto più punti di tutti in questa Europa League celi qualche insidia. Difficile, tuttavia, ipotizzare il terzo ko casalingo in coppa dei giallorossi: la gara con il Midtjylland, che vanta il miglior attacco della competizione, si profila molto equilibrata e per gli uomini di Gasperini, nonostante gli eccellenti numeri difensivi in campionato, non sarà semplice tenere la porta inviolata.
Le probabili formazioni di Roma-Midtjylland
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, Mancini, N’Dicka; Celik, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson.
MIDTJYLLAND (3-4-2-1): Olafsson; Han-Beom Lee, Sorensen, Diao; Osorio, Billing, Castillo, Bak; Gogorza, Gue-sung Cho; Franculino.