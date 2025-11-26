Pronostico Porto-Nizza: Farioli mette la sesta

Porto-Nizza è una partita valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Dopo la sconfitta in Europa League contro il Nottingham in trasferta, che aveva appena cambiato allenatore, il Porto di Farioli ha piazzato una serie di cinque risultati utili di fila che ovviamente hanno confermato la bontà del lavoro del nuovo tecnico, italiano, arrivato dall’Ajax.
In casa ci saranno davvero poche storie da qui alla fine della stagione e, i lusitani, sono sicuramente una delle favorite per la vittoria finale di questa manifestazione. Hanno qualità che vanno oltre il normale – anche in Europa League – e hanno una storia che si può rivelare decisiva. Questa partita arriva forse nel momento migliore perché, andando a guardare la classifica di Europa League, i padroni di casa affronteranno una formazione ferma al palo che inoltre ha pure subito 9 gol in quattro partite. Insomma, questa partita ci pare decisamente indirizzata verso i padroni di casa che hanno poche possibilità di perderla o di non fare punti. Anzi, per quello che vi abbiamo raccontato la vinceranno sicuramente.
Come vedere Porto-Nizza in diretta tv e in streaming
La sfida Porto-Nizza è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
La vittoria del Porto è quotata 1.40 su Goldbet e Lottomatica e 1.38 su Snai.
Il pronostico
Il Porto piazzerà il sesto risultato utile di fila tra campionato ed Europa League e il Nizza rimarrà al palo anche dopo la quinta giornata. Insomma, ci sono davvero pochi dubbi su come finirà questa partita.
Le probabili formazioni di Porto-Nizza
PORTO (4-3-3): Costa; Costa, Rosario, Kiwior, Moura; Froholdt, Varela, Veiga; Pepé, Samu, Sainz.
NIZZA (3-4-1-2): Diouf; Mendy, Bah, Peprah; Clauss, Abdul Samed, Vanhoutte, Bard; Sanson; Kevin, Boga.