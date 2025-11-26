Pronostico PAOK-Brann: in casa non c’è storia

PAOK-Brann è una partita valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Stessi punti nella classifica di Europa League, ma situazioni diverse da gestire in Patria. Il PAOK, in Grecia, è in alto insieme all’Olympiacos, il Brann invece non vince da cinque partite e, nell’ultima gara di campionato ha preso quattro sberle dal Molde. Una sola attenuante: il fatto che ci stiamo avvicinando alla fine del campionato quindi le motivazioni ormai sono andate.

Sappiamo benissimo però che le pressioni che ci sono dopo delle sconfitte sono importanti e non aiutano in nessun modo. Inoltre, oltre questo, c’è anche un dato statistico che vede le squadre norvegesi quasi sempre perdenti – è successo almeno nelle ultime cinque apparizioni – contro formazioni greche. L’ultima sconfitta del PAOK in casa, inoltre, risale allo scorso mese di febbraio sempre in Europa League contro l’FCSB, da quel momento in poi sono vittorie e qualche pareggio piazzato ogni tanto. Ma è evidente che il fattore campo potrebbe essere decisivo in questa partita. Una partita che i greci hanno in mano e che dovrebbero quindi portare a casa senza nemmeno particolari problemi.

Come vedere PAOK-Brann in diretta tv e in streaming

La sfida PAOK-Brann è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria del PAOK è quotata 1.50 su Goldbet  e Lottomatica e 1.50 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore di 2.05 su Goldbet e Lottomatica e a 2.00 su Snai.

Il pronostico

Un match, questo, da vittoria interna e il PAOK in questo modo continuerà a mantenere immacolata la casella delle sconfitte interne. Anzi, sarà la settima vittoria di fila in casa per i greci in tutte le competizioni.

Le probabili formazioni di PAOK-Brann

PAOK (4-2-3-1): Tsiftis; Kenny, Lovren, Michaidis, Baba; Ozdoev, Giakoumaikis, Taison, Zivkovic; Pelkas. 
BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Fauske, Serry Larsen, Dragsnes; Kornvig, Sorensen, Gudmundsson; Mathisen, Finne, Castro.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1
