Pronostico PAOK-Brann: in casa non c’è storia

PAOK-Brann è una partita valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Stessi punti nella classifica di Europa League, ma situazioni diverse da gestire in Patria. Il PAOK, in Grecia, è in alto insieme all’Olympiacos, il Brann invece non vince da cinque partite e, nell’ultima gara di campionato ha preso quattro sberle dal Molde. Una sola attenuante: il fatto che ci stiamo avvicinando alla fine del campionato quindi le motivazioni ormai sono andate.

Sappiamo benissimo però che le pressioni che ci sono dopo delle sconfitte sono importanti e non aiutano in nessun modo. Inoltre, oltre questo, c’è anche un dato statistico che vede le squadre norvegesi quasi sempre perdenti – è successo almeno nelle ultime cinque apparizioni – contro formazioni greche. L’ultima sconfitta del PAOK in casa, inoltre, risale allo scorso mese di febbraio sempre in Europa League contro l’FCSB, da quel momento in poi sono vittorie e qualche pareggio piazzato ogni tanto. Ma è evidente che il fattore campo potrebbe essere decisivo in questa partita. Una partita che i greci hanno in mano e che dovrebbero quindi portare a casa senza nemmeno particolari problemi.