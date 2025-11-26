Pronostico Lille-Dinamo Zagabria: il fattore casa la spunta ancora

Lille-Dinamo Zagabria è una partita valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Le ultime tre partite interne del Lille sono state molto divertenti per i tifosi di casa, visto che sono arrivate altrettante vittorie con la bellezza di undici reti segnate. Un fattore, evidentemente.

La Dinamo Zagabria dal proprio canto ha fatto bene in questa manifestazione, almeno fino al momento, con sette punti conquistati in quattro partite che sono un buon bottino. Una squadra, quella ospite, molto giovane e che pagherà sicuramente d’esperienza in questo match. Sono pochi gli elementi in grado di fare davvero la differenza. E, inoltre, c’è anche un dato statistico che ci costringe a dire che il Lille è ampiamente favorito. Anzi, un doppio dato statistico.

Il Lille non ha mai perso nell’arco di quattro partite contro formazioni croate, la Dinamo Zagabria in 13 precedenti contro formazioni di Ligue 1 non è mai riuscito a trovare la vittoria. Un tabù vero e proprio che non verrà infranto nella serata di giovedì.