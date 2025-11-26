Pronostico Feyenoord-Celtic: inizia la rinascita

Feyenoord-Celtic è una partita valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Non è sicuramente iniziata nel migliore dei modi l’avventura in questa Europa League per Feyenoord e Celtic. Entrambe infatti al momento sarebbero fuori dalle zone che contano della classifica, quindi con nemmeno la possibilità di andare a giocare i playoff.
Una classifica comunque corta e che potrebbe essere ribaltata molto presto. Con una vittoria, entrambe, sarebbero sicuramente dentro le 24. Ma una vittoria non può arrivare sia da un lato che dall’altro, e siccome il Feyenoord vive uno dei momento più difficili della propria storia recente, con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, deve rinascere. E lo deve fare subito, perché solamente vincere aiuta a vincere e, nei due precedenti che ci sono stati nella storia tra queste due squadre e che sono datati 2023, il fattore campo è sempre stato decisivo.
La domanda che sorge spontanea è questa: sarà così anche questa volta? La nostra risposta è netta, senza possibilità di replica. Sì, sarà così anche questa volta soprattutto per quello che in generale è il cammino del Celtic fuori casa. Stando solamente alle ultime cinque partite, sono arrivate tre sconfitte un pareggio e una vittoria.
Come vedere Feyenoord-Celtic in diretta tv e in streaming
La sfida Feyenoord-Celtic è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Feyenoord è quotata 1.67 su Goldbet e Lottomatica e 1.70 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore di 2.30 su Goldbet e Lottomatica e a 2.35 su Snai.
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
Il pronostico
In Europa rinasce il Feyenoord che si prenderà una netta vittoria in casa contro il Celtic. Sfida, questa, da almeno tre reti complessive.
Le probabili formazioni di Feyenoord-Celtic
FEYENOORD (4-3-3): Wellereuther; Niewkop, Ahmedhodzic, Watanabe, Smal; Valente, Steijn, Timber; Moussa, Ueda, Sauer.
CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Ralston, Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Hatate; Maeda, Kenny, Touneki.