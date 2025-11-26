Pronostico Feyenoord-Celtic: inizia la rinascita

Feyenoord-Celtic è una partita valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Non è sicuramente iniziata nel migliore dei modi l’avventura in questa Europa League per Feyenoord e Celtic. Entrambe infatti al momento sarebbero fuori dalle zone che contano della classifica, quindi con nemmeno la possibilità di andare a giocare i playoff.

Una classifica comunque corta e che potrebbe essere ribaltata molto presto. Con una vittoria, entrambe, sarebbero sicuramente dentro le 24. Ma una vittoria non può arrivare sia da un lato che dall’altro, e siccome il Feyenoord vive uno dei momento più difficili della propria storia recente, con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, deve rinascere. E lo deve fare subito, perché solamente vincere aiuta a vincere e, nei due precedenti che ci sono stati nella storia tra queste due squadre e che sono datati 2023, il fattore campo è sempre stato decisivo.

La domanda che sorge spontanea è questa: sarà così anche questa volta? La nostra risposta è netta, senza possibilità di replica. Sì, sarà così anche questa volta soprattutto per quello che in generale è il cammino del Celtic fuori casa. Stando solamente alle ultime cinque partite, sono arrivate tre sconfitte un pareggio e una vittoria.