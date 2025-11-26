Pronostico Fenerbahçe-Ferencvaros: aggancio in alto

Fenerbahce-Ferencvaros è una partita valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Non perde dalla fine di settembre il Fenerbahce, che dopo aver esonerato Mourinho sembra aver trovato un grande equilibrio. Una squadra, quella turca, che arriva da 9 risultati utili di fila (due soli i pareggi) e vuole agganciare a quota dieci punti nella classifica della Conference League il Ferencvaros, sicuramente una delle squadre che ha maggiormente fatto bene in questo inizio di stagione.
Gli ospiti venivano da un filotto di quattro vittorie consecutive ma si sono dovuti fermare nello scorso fine settimana con una sconfitta in trasferta. E, inoltre, negli unici due precedenti che ci sono (datati moltissimi anni fa, c’è da dirlo), gli ungheresi non hanno mai battuto il Fenerbahce. Non c’è da prendere comunque in considerazione questo fatto perché parliamo davvero di un tempo davvero lungo, ma senza dubbio i turchi, in questo momento, sembrano una squadra migliore rispetto a quella ospite.
Che ha segnato il doppio rispetto al Fener in questa competizione e che ha preso gli stessi gol, però in generale non ci sembra che possa sostenere nemmeno l’ambientino importante che si troverà ad affrontare. Insomma, ci pare una partita scritta.
Come vedere Fenerbahce-Ferencvaros in diretta tv e in streaming
Il pronostico
Vittoria turca e aggancio in classifica, visto che gli ospiti al momento hanno tre punti in più. La gara potrebbe anche regalare almeno tre reti complessive.
Le probabili formazioni di Fenerbahce-Ferencvaros
FENERBAHCE (4-1-4-1): Ederson; Semedo, Muldur, Skriniar, Brown; Asensio; Nene, Talisca, Aydin, Akturkoglu; Duran.
FERENVAROS (3-5-2): Dibusz; Cisse, Raemaekers, Szlaia; Makrecis, Levi, Janochokow, Toth, Nagy; Joseph, Pesic.