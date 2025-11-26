Pronostico Bologna-Salisburgo, questa combo fa gola: tabù sfatato

Bologna-Salisburgo è una partita valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nelle prime quattro giornate della League Phase di Europa League il Bologna non è stato arrembante come lo è invece in Serie A. In campo continentale i felsinei hanno finora sofferto più del previsto ed il ventiquattresimo posto nella maxi-classifica (ultimo utile per staccare un pass per gli spareggi) è lì a dimostrarlo.

La squadra di Vincenzo Italiano ha totalizzato cinque punti: l’unico successo resta quello di Bucarest con l’FCSB (1-2), poi due pareggi casalinghi con Friburgo (1-1) e Brann (0-0) e la sconfitta all’esordio con l’Aston Villa a Birmingham (1-0). Niente di eccezionale, insomma, sopratutto se comparato a quello che i rossoblù stanno combinando in campionato, dove sono a soli tre punti dalla vetta, appaiati ad una corazzata come l’Inter a quota 24 punti, e vantano il secondo miglior attacco del torneo. Il Bologna nel fine settimana ha dominato in lungo e in largo a Udine (0-3), conquistando la terza vittoria consecutiva dopo quelle con Parma e Napoli. Per intenderci, Orsolini e compagni in patria non perdono dallo scorso settembre, mentre l’ultima sconfitta (con i Villans) risale a un mese fa. In casa, oltretutto, gli emiliani non hanno mai perso.

Una classifica da migliorare

Non è facile gestire il doppio impegno, ma questo Bologna ha le carte in regola per fare bene anche in Europa League e puntare alle prime otto posizioni: nulla è ancora perduto con quattro gare da giocare.

In questo turno al “Dall’Ara” arriva il Salisburgo, squadra che si è parecchio ridimensionata rispetto a qualche stagione fa, quando faceva tremare le big d’Europa sfornando talenti su talenti. La politica sui giovani non è cambiata ma, in seguito alle tante cessioni, bisogna attendere il ricambio generazionale. Nel frattempo gli austriaci, guidati dal tedesco Thomas Letsch, si sono ripresi la vetta del classifica del proprio campionato – sono primi a +1 sul Rapid Vienna pur avendo ottenuto un punto nelle ultime due giornate – ed ora puntano a recuperare terreno in Europa League. Dopo tre sconfitte (Porto, Lione e Ferencvaros) nell’ultimo turno la svolta con gli olandesi del Go Ahead Eagles, piegati 2-0 grazie ai gol di Vertessen e dell’ex Fiorentina Terzic.

Scontato il turnover di Italiano: in porta Ravaglia al posto dello squalificato Skorupski, mentre in difesa toccherà a Zortea e a Heggem con Lucumì pronto a rientrare dopo la panchina di Udine. Davanti dovrebbero trovare spazio Fabbian e Dallinga. Nel Salisburgo l’uomo da tenere d’occhio è lo scattante Baidoo, giovane attaccante ghanese classe 2006.