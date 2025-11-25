Pronostico Psg-Tottenham: arriva la seconda di fila

Psg-Tottenham è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico
Un solo precedente in incontri Uefa tra queste due squadre. E uno che ha una buona memoria se lo ricorda: parliamo dello scorso agosto quando la squadra di Luis Enrique riuscì a rimontare lo zero a due e poi vincere ai calci di rigore la Supercoppa Europea.
I campioni d’Europa in carica hanno perso solamente una delle otto partite in manifestazioni europee contro squadre inglesi. E di squadre forti ne hanno affrontare parecchie. Inoltre, i parigini, nel corso delle ultime settimane si sono ripresi anche la testa del campionato e quindi in casa sono sereni. Infine, per completare anche il quadro, c’è da rimediare alla sconfitta subita contro il Bayern Monaco nell’ultimo turno giocato. Tutti elementi che ci impongono di dire una cosa: la vittoria del Psg è scontata, nonostante il Tottenham sia imbattuto nelle ultime tre partite contro squadre francesi in Champions League.
Come vedere Psg-Tottenham in diretta tv e in streaming
La sfida Psg-Tottenham è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Il pronostico
Psg vincente, senza discussioni. Una gara che dovrebbe regalare almeno un gol per squadra e, anche, tre reti complessive ovviamente.
Le probabili formazioni di Psg-Tottenham
PSG (4-3-3): Chevalier; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola.
TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Sarr, João Palhinha, Bentancur; Kudus, Richarlison, Simons.