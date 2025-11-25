Pronostico Psg-Tottenham: arriva la seconda di fila

Psg-Tottenham è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Un solo precedente in incontri Uefa tra queste due squadre. E uno che ha una buona memoria se lo ricorda: parliamo dello scorso agosto quando la squadra di Luis Enrique riuscì a rimontare lo zero a due e poi vincere ai calci di rigore la Supercoppa Europea.

I campioni d’Europa in carica hanno perso solamente una delle otto partite in manifestazioni europee contro squadre inglesi. E di squadre forti ne hanno affrontare parecchie. Inoltre, i parigini, nel corso delle ultime settimane si sono ripresi anche la testa del campionato e quindi in casa sono sereni. Infine, per completare anche il quadro, c’è da rimediare alla sconfitta subita contro il Bayern Monaco nell’ultimo turno giocato. Tutti elementi che ci impongono di dire una cosa: la vittoria del Psg è scontata, nonostante il Tottenham sia imbattuto nelle ultime tre partite contro squadre francesi in Champions League.

Come vedere Psg-Tottenham in diretta tv e in streaming