Pronostico Aston Villa-Young Boys: la difesa fa la differenza

Aston Villa-Young Boys è una partita valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Con nove punti conquistati in quattro partite, l’Aston Villa è una di quelle squadre che probabilmente andrà direttamente alla fase a eliminazione diretta senza passare dagli spareggi. Anche perché, dal match contro lo Young Boys in casa, dovrebbero arrivare altri tre punti.

Non solo per le qualità della squadra inglese che non conosciamo di certo adesso, ma anche per quelli che sono i numeri che, in questo caso, accompagnano il cammino dello Young Boys. Sì, un po’ di punti in cascina gli ospiti li hanno messi, ma parliamo di una formazione che in quattro partite ha subito la bellezza di dieci reti. Una media importante e, contro uno degli attacchi più prolifici della manifestazione, prendere almeno un gol è quasi assicurato.

Insomma, questa è una di quelle partite maggiormente indirizzate di tutto il turno di Europa League in programma nella serata di giovedì, un match che gli inglesi, anche per via di una serie risultati importanti che nel corso delle ultime settimane sono arrivati in campionato, non possono proprio sbagliare.

Come vedere Aston Villa-Young Boys in diretta tv e in streaming

La sfida Aston Villa-Young Boys è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria dell’Aston Villa è quotata 1.18 su Goldbet e Lottomatica e 1.18 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 2.00 su Snai.

Il pronostico

Semplice vittoria dell’Aston Villa dentro una gara da almeno tre reti complessive. Pochissime – o nulle – possibilità che possa finire in maniera diversa.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Young Boys

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen; Onana, Bogarde; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins.

YOUTG BIYES (4-2-3-1): Keller; Janko, Benito, Lauper, Hadjam; Raveloson, Pech; Fassbacjt, Sanches, Virginius; Bedia.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0