Pronostico Slavia Praga-Athletic Bilbao: finisce come l’ultima volta

Slavia Praga-Athletic Bilbao è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Con rispettivamente due e tre punti conquistati nelle prime quattro partite, Slavia Praga e Athletic Bilbao sarebbero fuori dalla fase a eliminazione diretta di questa Champions League.

Il cammino non è iniziato benissimo e, soprattutto per la formazione di Valverde, è un peccato perché in generale ha qualità importanti che non sono state espresse al meglio nel corso di questa prima parte di stagione. Ma sicuramente è arrivato il momento di cambiare marcia.

Un solo precedente nella storia tra queste due squadre ed è della passata stagione in Europa League: vittoria degli spagnoli in casa per uno a zero. Lo Slavia è senza vittorie nelle ultime cinque partite della massima competizione europea: praticamente non vince dal 2017. Troppo tempo, ma questa striscia è decisamente destinata ad allungarsi. Athletic sicuramente favorito, nonostante il campo dello Slavia non sia semplice. Favorito perché ha davanti dei calciatori che possono fare la differenza in qualsiasi momento. Mentre i cechi questa fortuna proprio non ce l’hanno.

Come vedere Slavia Praga-Athletic Bilbao in diretta tv e in streaming