Pronostico Slavia Praga-Athletic Bilbao: finisce come l’ultima volta

Slavia Praga-Athletic Bilbao è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Con rispettivamente due e tre punti conquistati nelle prime quattro partite, Slavia Praga e Athletic Bilbao sarebbero fuori dalla fase a eliminazione diretta di questa Champions League.
Il cammino non è iniziato benissimo e, soprattutto per la formazione di Valverde, è un peccato perché in generale ha qualità importanti che non sono state espresse al meglio nel corso di questa prima parte di stagione. Ma sicuramente è arrivato il momento di cambiare marcia.
Un solo precedente nella storia tra queste due squadre ed è della passata stagione in Europa League: vittoria degli spagnoli in casa per uno a zero. Lo Slavia è senza vittorie nelle ultime cinque partite della massima competizione europea: praticamente non vince dal 2017. Troppo tempo, ma questa striscia è decisamente destinata ad allungarsi. Athletic sicuramente favorito, nonostante il campo dello Slavia non sia semplice. Favorito perché ha davanti dei calciatori che possono fare la differenza in qualsiasi momento. Mentre i cechi questa fortuna proprio non ce l’hanno.
Come vedere Slavia Praga-Athletic Bilbao in diretta tv e in streaming
La sfida Slavia Praga-Athletic Bilbao è in programma martedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Il pronostico
Ci sta una vittoria esterna e si potrebbe ripetere anche il risultato dello scorso anno. Quindi meno di tre reti complessive e una sola squadra a segno.
Le probabili formazioni di Slavia Praga-Athletic Bilbao
SLAVIA PRAGA (3-4-3): Stanek; Kristan, Chaloupek, Zima; Moses, Zafeiris, Sadilek, Mbodji; Provod, Chory, Sanyang.
ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Berchiche, Laporte, Paredes, Gorosabel; Jauregizar, Ruiz de Galarreta; Williams, Sancet, Berenguer; Guruzeta.