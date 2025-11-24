Pronostico Napoli-Qarabag: in casa non succede mai

Napoli-Qarabag è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo quattro giornate di Champions League il Napoli ha tre punti in meno in classifica del Qarabag e occupa l’ultimo posto utile, grazie alla differenza reti, per andare avanti in questa manifestazione.

Lo sappiamo benissimo che Antonio Conte, quando ha il doppio confronto settimanale, non riesce a rendere al meglio. Lo abbiamo visto nel corso delle sue esperienze passate con le altre squadre ma anche in questa prima parte di campagna europea con gli azzurri. Ma non può sbagliare in questo momento, ne andrebbe non solo della possibilità di prendersi un posto alla fase successiva, ma anche nel suo rapporto con la squadra e con il presidente che non sembra essere proprio idilliaco. C’è un dato che interessa molto, anzi due. Il primo: il Qarabag non ha mai vinto nelle ultime sei partite contro squadre italiane (5 sconfitte e un pareggio) e ha perso tutte e tre le gare giocate in trasferta, il Napoli invece ha perso solamente una delle ultime 19 partite europee giocate in casa. Insomma, ci pare una partita (ma non solo per i numeri) indirizzata verso un’affermazione azzurra.

Come vedere Napoli-Qarabag in diretta tv e in streaming